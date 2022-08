Tây Ban Nha thông qua dự luật bước ngoặt sau vụ hiếp dâm 'Bầy sói'

Quốc hội Tây Ban Nha hôm 25/8 đã thông qua dự luật “Only yes means yes" nhằm đảm bảo tự do tình dục, sau vụ hiếp dâm tập thể “Bầy sói” gây chấn động cả nước hồi năm 2016.

“Đây là ngày chiến thắng sau nhiều năm đấu tranh", Irene Montero - Bộ trưởng Bình đẳng Tây Ban Nha - cho biết. Đạo luật “Only yes means yes” được thông qua với 205 phiếu thuận, 141 phiếu chống và 3 phiếu trắng. Các nghị sĩ từ đảng Nhân dân bảo thủ và đảng cực hữu Vox đã bỏ phiếu chống lại dự luật, Guardian đưa tin. Theo luật mới, sự đồng thuận trở thành trọng tâm nhằm phân biệt giữa lạm dụng tình dục và hiếp dâm, khi im lặng hoặc thụ động không được coi là đồng thuận. Quan hệ tình dục không có sự đồng thuận sẽ bị coi là tấn công tình dục với mức phạt tù lên tới 15 năm. Một tấm biển ghi "chúng tôi hú lên như bầy đàn" trong một cuộc biểu tình tại Madrid năm 2018. Ảnh: AFP. “Đồng thuận chỉ có thể coi là đồng thuận khi điều này được thể hiện một cách tự do thông qua hành động, phù hợp với hoàn cảnh và thể hiện rõ ràng mong muốn của người đó", dự luật ghi. Dự luật “Only yes means yes” xuất phát từ sự phẫn nộ của công chúng sau vụ "Bầy sói" ở Manresa vào năm 2016, khi 5 người đàn ông bị buộc tội cưỡng hiếp tập thể một cô gái 18 tuổi. Tại tòa, một đoạn video quay từ điện thoại của bị cáo cho thấy nạn nhân nằm bất động và nhắm mắt khi vụ việc diễn ra, nên đây được coi là "bằng chứng" cho đồng thuận tình dục. Thẩm phán tuyên bố 5 bị can nhận án 9 năm tù vì tội lạm dụng tình dục. Phán quyết này đã châm ngòi cho làn sóng biểu tình khắp cả nước, khiến bản án sau đó chuyển thành tội hiếp dâm và tăng lên 15 năm tù. Vụ án cưỡng hiếp tập thể của ‘bầy sói’ gây chấn động Tây Ban Nha Vụ án “bầy sói” đã truyền cảm hứng cho các cuộc biểu tình của phụ nữ chống lại sự vô lý trong luật tấn công tình dục ở Tây Ban Nha. Dự luật 'Chỉ nói có mới là đồng thuận' ở Tây Ban Nha nghĩa là gì? Dự luật “Only yes means yes” được coi sẽ là “cú hích” làm thay đổi nền tảng pháp lý cho các phán quyết của tòa án Tây Ban Nha đối với hành vi bạo lực tình dục.