Tây Ban Nha ngừng cấp visa cho hộ chiếu mới của Việt Nam

Chiều 1/8, Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam thông báo sẽ không thể tiếp nhận đơn xin thị thực Schengen đối với mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam không có thông tin nơi sinh.

“Các quy định hiện hành không cho phép việc cấp thị thực Schengen cho các công dân Việt Nam mang hộ chiếu mới do thiếu thông tin nơi sinh dẫn đến không thể xác minh danh tính của người xin thị thực”, Đại sứ quán Tây Ban Nha thông báo trên trang Facebook chính thức.

Việc ngừng tiếp nhận đơn xin thị thực sẽ kéo dài cho tới khi cơ quan có thẩm quyền trong khối Schengen ra quyết định trong vấn đề có tiếp nhận mẫu hộ chiếu mới mang bìa màu xanh tím than của Việt Nam hay không, thông báo cho biết.

Mẫu hộ chiếu mới (trái) so với mẫu cũ. Ảnh: Hoàng Lam.

“Các đơn xin thị thực Schengen với hộ chiếu trước đây của Việt Nam (bìa xanh lá) có thể hiện nơi sinh và còn hạn vẫn được tiếp nhận, xử lý bình thường”, Đại sứ quán Tây Ban Nha lưu ý.

Trước đó, Đại sứ quán Đức tại Hà Nội hôm 27/7 cũng tuyên bố không thể cấp thị thực vào những hộ chiếu của Việt Nam thuộc mẫu mới màu xanh tím than có số series bắt đầu bằng chữ “P”. Lý do cũng là bởi thiếu thông tin về nơi sinh, gây khó khăn khi tra cứu.

Tây Ban Nha và Đức là hai nước thuộc khối Schengen - khu vực gồm 26 nước châu Âu đã bãi bỏ mọi yêu cầu về hộ chiếu và các quy định kiểm soát biên giới khác tại đường biên giới chung. Người cầm visa Schengen có thể đi lại tự do qua 26 nước trong thời hạn ngắn ngày.

Một ngày sau, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao cho biết đã làm việc với Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an và với Đại sứ quán Đức tại Hà Nội đề trao đổi, tìm phương án xử lý vướng mắc.

Trước đó, từ ngày 1/7, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Bộ Công an bắt đầu triển khai cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip theo mẫu mới cho công dân. Mẫu hộ chiếu mới đáp ứng yêu cầu bảo an cao hơn, chống nguy cơ làm giả, đạt tiêu chuẩn ICAO.

Hộ chiếu mẫu mới gồm 50 trang. Trong đó có 2 trang bìa màu tím than, được in trên loại chất liệu giấy mới dày hơn so với loại hộ chiếu cũ.