Tây Ban Nha có HLV mới sau World Cup 2022

Tối 8/12 (giờ Hà Nội), 30 phút sau khi thông báo chia tay HLV Enrique, Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) chính thức bổ nhiệm ông Luis de la Fuente vào "ghế nóng". Tây Ban Nha trở thành đội đầu tiên có HLV mới sau khi chia tay World Cup 2022. Trước đó, đã 4 HLV nghỉ việc là Gerardo Martino (tuyển Mexico), Otto Addo (Ghana), Roberto Martinez (Bỉ) và Paulo Bento (Hàn Quốc). Tuy nhiên, liên đoàn bóng đá các nước này chưa bổ nhiệm HLV mới.

HLV Martinez và một số chiến lược gia khác như Rafael Benitez được RFEF điền tên vào danh sách ứng viên tiềm năng. Tuy nhiên, HLV Fuente được Jose Francisco Molina, Giám đốc Thể thao của RFEF, đề xuất với Chủ tịch RFEF Luis Rubiales và cuối cùng trở thành HLV tuyển Tây Ban Nha.

Ông Molina cũng sẽ có một buổi trình bày với ban lãnh đạo RFEF về việc chọn HLV Fuente vào vị trí thuyền trưởng tuyển Tây Ban Nha. Buổi báo cáo này diễn ra vào ngày 12/12.

HLV Fuente sẽ chính thức ra mắt vào tháng 3/2023 ở vòng loại EURO 2024. Hai đối thủ đầu tiên của chiến lược gia này sẽ là tuyển Na Uy và Scotland.

Trước khi được bổ nhiệm vào vị trí HLV trưởng Tây Ban Nha, ông Fuente đã có 10 năm làm việc với RFEF. Năm 2013, ông dẫn dắt đội U19 Tây Ban Nha. Sau đó, ông tiếp tục làm nhiệm vụ ở đội U21, U23 Tây Ban Nha. Thành tích đáng chú ý nhất của HLV Fuente là giành chức vô địch U21 châu Âu 2019 và huy chương bạc Olympic Tokyo 2020.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

