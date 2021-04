Tây Australia phong tỏa 'chớp nhoáng' sau ca nhiễm mới

Chính quyền Tây Australia yêu cầu phong tỏa 3 ngày và thực hiện biện pháp hạn chế ở một số khu vực của bang sau khi ghi nhận một số ca nhiễm mới trong cộng đồng sau hơn 12 tháng.

Thủ hiến bang Tây Australia Mark McGowan đã thông báo sẽ áp lệnh phong tỏa từ 0h ngày 23/4 cho đến 0h ngày 26/4 ở các khu vực Perth và Peel, sau khi một người đàn ông từ bang Victoria nhiễm virus đã sống trong cộng đồng, Guardian đưa tin ngày 23/4.

Một người đàn ông Victoria có kết quả xét nghiệm dương tính sau khi bắt chuyến bay số hiệu QF778 trở về Melbourne, mặc dù được xác nhận âm tính vào 5 ngày trước đó - cuối thời điểm cách ly 2 tuần ở Perth.

Trong vòng 5 ngày ở Perth, ông đã ở cùng một người bạn và đi đến một số địa điểm công cộng. Người bạn này cũng được xác nhận dương tính vào ngày 23/4.

Các nhà chức trách đang khẩn trương liên lạc với 257 hành khách trên chuyến bay QF778, yêu cầu họ kiểm tra và cách ly trong vòng 14 ngày.

Ông Mark McGowan, Thủ hiến Tây Australia, đã thông báo phong tỏa 3 ngày ở các khu vực Perth và Peel, Tây Australia. Ảnh: Getty Images.

Ông McGowan cho biết: “Chúng ta cần phải hành động để ngăn chặn sự lây lan trong cộng đồng và bảo vệ cuộc sống này. Chúng tôi đã trải qua hơn 12 tháng không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Cuộc sống của chúng tôi rất bình thường, khác hoàn toàn những gì chúng tôi chứng kiến ở những nơi khác".

Theo thông báo, người dân ở các khu vực Perth và Peel không được ra khỏi nhà trong vòng 3 ngày, trừ những lý do cần thiết như mua sắm đồ dùng thiết yếu hoặc làm việc không thể làm ở nhà. Ngoài ra, người dân phải đeo khẩu trang từ 18h ngày 23/4 cho đến 0h ngày 26/4, trừ khi vận động mạnh hoặc khi không tiếp xúc với ai.

Các quán rượu, quán bar và câu lạc bộ chỉ được phục vụ đồ uống mang đi. Các địa điểm công động như rạp chiếu phim, thư viện, công viên giải trí, sân thể thao và cơ sở thờ tự đều phải đóng cửa. Các sự kiện chào đón ngày lễ Anzax (diễn ra hàng năm vào ngày 25/4 để tôn vinh các anh hùng liệt sĩ) ở Perth và Peel buộc phải hủy bỏ.

Ông McGowan đã liên hệ thủ tướng Australia để yêu cầu giảm một nửa lượng khách quốc tế đến Tây Australia trong tháng 5/2021.

“Với số ca nhiễm ngày càng tăng cũng như áp lực đối với hệ thống cách ly, chúng tôi buộc phải hạn chế số khách đến các cơ sở cách ly của mình. Chúng tôi phải đảm bảo hệ thống vận hành một cách an toàn nhất có thể”, ông McGowan chia sẻ.

Ông Chris Dawson, ủy viên cảnh sát Tây Australia, kêu gọi mọi người tuân thủ việc đeo khẩu trang và cho biết cảnh sát sẽ thiết lập các trạm kiểm soát xung quanh khu vực Perth và Peel.

“Chúng tôi phải sắp đặt mọi thứ vào đúng vị trí và chúng tôi sẽ phải làm được trước nửa đêm ngày 23/4. Trước thời điểm đó, mọi người có thể đi ra khỏi khu vực này”, ông Dawson chia sẻ.

Giới chức New Zealand đã yêu cầu tạm dừng các chuyến bay đến và đi từ Perth và khuyên người dân New Zealand ở Tây Australia tuân thủ quy định của chính quyền. Trong khi đó, tiểu bang New South Wales sẽ sàng lọc người đến từ Perth ngay tại sân bay để yêu cầu xét nghiệm, cách ly cho đến khi xác nhận âm tính.