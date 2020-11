Taxi được từ chối nếu khách không đeo khẩu trang ở Nhật Bản

Quy định này được đặt ra vì số lượng hành khách không đeo khẩu trang khi đi taxi tăng mạnh ở thủ đô Tokyo (Nhật Bản).

Trước bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn còn nguy hiểm, ngày 4/11, Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản đã cho phép tài xế taxi ở thủ đô Tokyo từ chối chở những hành khách không đeo khẩu trang.

Bên cạnh biện pháp phong tỏa, đặt giờ giới nghiêm, chính phủ nước này còn kêu gọi các nhà tổ chức sự kiện, doanh nghiệp, người dân tránh tụ tập đông đúc nếu không cần thiết.

Trong khi nhiều người đã tuân thủ nghiêm túc, các tài xế taxi vẫn gặp phải những hành khách không quan tâm đến việc phòng, chống dịch. Họ nhảy vào xe mà không đeo khẩu trang vì cho rằng mình không đi chung với người lạ. Nhiều người còn biện minh bằng lý do “miễn là tài xế đeo khẩu trang thì tôi không cần”.

Vì thế, 10 hãng taxi ở Tokyo đã đề xuất với chính phủ quy định trên.

Những hành khách không đeo khẩu trang sẽ bị từ chối lên xe taxi.

Tuy nhiên, quy định này có thể gây ảnh hưởng đến quy tắc chở khách tại các địa phương khác của xứ sở hoa anh đào.

Theo luật giao thông đường bộ của Nhật Bản, các hãng taxi không được từ chối chở khách trừ khi họ say xỉn hay có hành vi bạo lực với tài xế và một số trường hợp đặc biệt khác.

Các hãng xe taxi ở Tokyo đã yêu cầu chính phủ cho phép họ thay đổi một phần quy định do hành vi của hành khách như nói to khi say rượu hoặc không đeo khẩu trang có thể làm tăng nguy cơ lây nhiễm cho người dân, theo Japan Today.

“Điều này sẽ đảm bảo an toàn cho người lái xe và những hành khách đến sau. Nhưng cũng không cần áp dụng một cách cứng nhắc, chúng tôi vẫn yêu cầu các tài xế phải kiểm tra lý do đặc biệt khiến hành khách không thể đeo khẩu trang trước khi từ chối họ”, đại diện Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản, cho biết.

Đây là một trong những biện pháp mạnh do chính phủ Nhật Bản ban hành.

Theo SoraNews24, mặc dù đơn kiến nghị được thông qua ở Tokyo, song với tình hình dịch bệnh vẫn còn căng thẳng, cơ quan này sẽ cân nhắc áp dụng cho toàn quốc nếu tình trạng không đeo khẩu trang vẫn tiếp diễn.

Kể từ khi đại dịch bùng phát, các hãng taxi ở xứ sở mặt trời mọc đã áp dụng nhiều biện pháp phòng, chống dịch như thường xuyên khử trùng ôtô, người lái xe phải đeo khẩu trang và đo thân nhiệt.

Tính đến hôm 4/11, Tokyo có thêm 122 ca nhiễm mới, nâng tổng số người mắc Covid-19 ở thành phố này lên 31.624, con số cao nhất trong số 47 tỉnh ở Nhật Bản.