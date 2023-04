'Taxi Driver 2' kết mở

Tập 16 "Taxi Driver 2" tạm khép lại hành trình của nam tài xế Kim Do Ki và các đồng đội. Cảnh phim cuối khiến nhiều người xem tin rằng loạt phim sẽ tiếp tục có thêm phần 3.

Lee Je Hoon có màn thể hiện đầy ấn tượng trong "Taxi Driver". Ảnh: Main Main.

Tập cuối của Taxi Driver 2 lên sóng vào tối 15/4, tạm khép lại hành trình của biệt đội Taxi Cầu Vồng.

Trong tập này, những ân oán giữa Kim Do Ki và vị “trùm cuối” đã đi tới hồi kết. Ban đầu, nhóm gặp nguy hiểm khi ra tòa làm nhân chứng tố cáo hành vi phạm pháp của các tổ chức do mục sư cầm đầu. Tuy nhiên, thành viên đặc biệt Kim So Yeon đã kịp thời xuất hiện và giải nguy cho cả nhóm.

Dan Woo (danh tính thật của On Ha Joon) đã tự kết liễu bản thân và mục sư nhằm trả thù cho người cha quá cố. Trong khi đó, các thành viên dưới trướng của ông ta cũng đều phải trả giá. Tập phim khép lại với bối cảnh một năm sau, khi Kim Do Ki và các đồng đội quay trở lại làm việc tại hãng taxi.

Cái kết của mùa thứ 2 không nằm ngoài dự đoán của nhiều khán giả vì lặp lại motif khá quen thuộc. Tuy nhiên, hành trình của Kim Do Ki và cả nhóm vẫn tạo được nhiều cảm xúc. Ngoài ra, phim gây chú ý với màn xuất hiện của Kim So Yeon và Moon Chae Won.

Trong những thước phim cuối cùng, cả nhóm tiếp tục thực hiện một nhiệm vụ mới. Lời thoại “Khi nào điện thoại còn đổ chuông, khi đó hãng taxi Cầu Vồng còn hoạt động” khiến nhiều người tin rằng loạt phim sẽ có phần 3. Đặc biệt khi mùa 2 của Taxi Driver từng lập kỷ lục rating, thu hút đông đảo sự chú ý của khán giả.

Tuy nhiên, đây cũng có thể chỉ là một cách thiết lập cái kết cho series này. Phía nhà sản xuất hiện cũng chưa tiết lộ bất cứ thông tin gì về dự án Taxi Driver 3.

Khán giả mong chờ Taxi Driver sẽ có thêm phần 3. Ảnh: VOI.

Chuyển thể từ webtoon nổi tiếng, Taxi Driver xoay quanh câu chuyện về một hãng taxi mang tên Cầu Vồng. Đây thực chất là một nhóm những người từng gặp biến cố đau thương trong quá khứ. Họ tìm cách giúp các nạn nhân khác trả thù, chạm tới những “vùng tối” mà pháp luật chưa chạm tay tới.

Đứng đầu tổ chức này là Giám đốc Jang Sung Chul (Kim Eui Sung). Các thành viên thực hiện nhiệm vụ là tài xế Kim Do Ki (Lee Je Hoon), nữ hacker Ahn Go Eun (Pyo Ye Jin) và hai kỹ sư Choi Kyung Koo (Jang Hyuk Jin), Park Jin Eon (Bae Yoo Ram).

Mùa 2 của Taxi Driver từng khiến khán giả Việt Nam thích thú khi có một số cảnh ghi hình tại địa điểm nổi tiếng của nước ta như vịnh Hạ Long, nhà thờ Đức Bà, cầu Rồng,…