Tàu vũ trụ của công ty Jeff Bezos gặp tai nạn, phát nổ trên trời

Tên lửa của Blue Origin đã đột ngột phát nổ ngay khi cất cánh. Sau sự cố, tên lửa này bị cấm bay trong một thời gian.

Blue Origin, công ty vũ trụ của tỷ phú Jeff Bezos, đã gặp phải sự cố bất thường khi động cơ đẩy tàu New Shepard đã phát nổ ngay khi cất cánh vào ngày 12/9. Hệ thống cứu hộ đã kịp thời hoạt động, bật động cơ đẩy khẩn cấp để tách khỏi tên lửa và sau đó hạ cánh an toàn.

Theo New York Times, tên lửa không người lái New Shepard khởi hành từ căn cứ của công ty ở phía Tây bang Texas, Mỹ. Tàu này có thiết kế giống với con tàu New Shepard từng đưa Jeff Bezos, nam diễn diễn William Shatner và người dẫn chương trình Michael Strahan lên vũ trụ vào tháng 7/2021.

Sau khi cất cánh 1 phút, đạt độ cao 8.500 m, bộ phận đẩy của con tàu đã đột ngột phát nổ, buộc phải khởi động các bộ đẩy khẩn cấp để tách khoang tàu ra khỏi tên lửa.

May mắn là khoang tàu đã hạ cánh an toàn và tên lửa đẩy rơi trong khu vực được định trước ở bang Texas. Nhờ đó, vụ việc không gây ra thương tích hay gây thiệt hại đến bất cứ tài sản công nào.

Tên lửa của tỷ phú Jeff Bezos đã bốc cháy ngay trên không trung.

“Chuyến bay này đã gặp một sự cố bất thường. Điều này không nằm trong kế hoạch”, Erika Wagner, bình luận viên trực tiếp tại buổi phóng của Blue Origin cho biết.

Trên tài khoản Twitter chính thức, Blue Origin cũng đăng một đoạn video ngắn quay lại cảnh tên lửa bất ngờ phát nổ trên không trung và bốc cháy dữ dội.

Sau sự cố, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho biết sẽ điều tra và cấm bay toàn bộ chuyến bay của công ty vũ trụ cho đến khi tìm ra được nguyên nhân của sự cố, có thể làm ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn của con người. “Đây là quy trình cơ bản khi chúng tôi điều tra các sự cố”, đại diện FAA khẳng định.

Theo New York Times, New Shepard - thiết bị được đặt tên theo Alan Shepard, phi hành gia đầu tiên của Mỹ du hành vào vũ trụ - không bay vượt quá quỹ đạo của Trái Đất và đi vào rìa vũ trụ. Chúng chỉ thực hiện những chuyến bay ngắn, giúp hành khách trải qua một vài phút trong trạng thái không trọng lượng.

Do đó, bên cạnh những sứ mệnh vũ trụ, Blue Origin còn kinh doanh các chuyến bay của New Shepard để giúp các nhà khoa học thử nghiệm trong môi trường không trọng lượng. “Tên lửa đẩy đã phóng thất bại trên chuyến bay không người lái hôm nay. Hệ thống cứu hộ khẩn cấp đã hoạt động kịp thời đúng như dự tính”, hãng hàng không vũ trụ viết.

Các tên lửa của Blue Origin đã chở nhà sáng lập công ty, tỷ phú Jeff Bezos, lên vũ trụ. Ảnh: Blue Origin.

Đây là sự cố nghiêm trọng đầu tiên của New Shepard kể từ tai nạn trong lần cất cánh hồi tháng 4/2015. Trong chuyến bay này, bộ phận đẩy của tên lửa đã đâm xuống đất trong nỗ lực hạ cánh.

Sau sự cố, các chuyến bay thử nghiệm của New Shepard vẫn tiếp tục xảy ra, thực hiện thành công 21 nhiệm vụ liên tiếp, đồng thời 6 lần hoàn thành nhiệm vụ đưa con người lên vũ trụ. Do đó, sự cố phát nổ ngày 12/9 đã làm dấy lên câu hỏi về tính an toàn và ổn định của tàu vũ trụ này.

Blue Origin là công ty vũ trụ do nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos thành lập vào tháng 9/2000. Đây là minh chứng cho thấy giấc mơ vũ trụ hàng chục năm của vị tỷ phú đã thành hiện thực. Ông còn coi sự kiện Blue Origin phóng thành công tên lửa New Shepard đầu tiên vào vũ trụ năm 2015 là một trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của cuộc đời ông.