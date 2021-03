Tàu thuyền ùn ứ do tàu container kẹt ngang kênh đào Suez

Con tàu trên mang tên Ever Given, dài 400 m, rộng 59 m với tổng dung tích 219.079 tấn, thuộc sở hữu của một công ty vận tải Đài Loan và được đăng ký tại Panama. Con tàu được cho là đang vận chuyển hàng trăm container từ Trung Quốc đến Rotterdam, Hà Lan. Ảnh: Financial Times.