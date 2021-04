Tàu sân bay Anh sắp đến Biển Đông

Đội tàu hải quân lớn nhất của Anh trong những năm gần đây sẽ bắt đầu chuyến hành trình một tháng tại khu vực Thái Bình Dương.

"Nhóm Tác chiến Tàu sân bay (SCG) của chúng tôi ra khơi vào tháng 5 sẽ thể hiện cho sức mạnh của nước Anh trên toàn cầu", Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace tuyên bố vào ngày 26/4.

Theo Bộ trưởng Wallace, "hành động này là tuyên bố về tầm ảnh hưởng và báo hiệu sức mạnh của quân đội Anh. Nước Anh sẽ tham gia cùng các đồng minh và tái khẳng định cam kết của mình trong việc giải quyết các thách thức an ninh của hiện tại và tương lai".

Ông cho biết Vương quốc Anh sẽ tiếp tục đóng vai trò tích cực trong việc định hình hệ thống quan hệ quốc tế của thế kỷ 21.

Trong chuyến hành trình, nhóm tàu sẽ thăm 40 quốc gia, từ Địa Trung Hải tới Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Quãng đường mà nhóm tàu di chuyển sẽ là hơn 48.000 km.

Nhóm Tác chiến Tàu sân bay của Anh. Ảnh: Royal Navy.

Bộ Quốc phòng Anh thông báo nhóm tàu sẽ tham gia các cuộc tập trận với tàu sân bay FS Charles De Gaulle của Pháp ở Địa Trung Hải cũng như hải quân của các đồng minh như Mỹ, Canada, Đan Mạch, Hy Lạp, Israel, Italy, Nhật Bản và UAE.

Anh hiện chưa công bố lộ trình chính xác của nhóm tàu. Tuy nhiên, với chuyến thăm dự kiến tới Singapore, tàu sẽ đến cửa ngõ của Biển Đông. Đây cũng là con đường khả dĩ nhất để nhóm tàu tới Nhật Bản và Hàn Quốc.

Việc triển khai nhóm tàu này cho thấy Anh đang hướng tới vai trò an ninh sâu rộng hơn trong khu vực. Đánh giá về chính sách quân sự và đối ngoại của Anh vào tháng 3 cũng cho thấy chính sách nước này sẽ nghiêng hẳn về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trong thập kỉ tới.

Nhóm tàu tác chiến sẽ được dẫn đầu bởi tàu sân bay HMS Queen Elizabeth. Đây là một trong hai chiếc hàng không mẫu hạm của Vương quốc Anh. Đồng thời, nó cũng là tàu chiến lớn nhất mà nước này từng triển khai.

Chuyến đi lần này đánh dấu lần triển khai đầu tiên của HMS Queen Elizabeth trên biển.

Tham gia cùng tàu sân bay sẽ có hai tàu khu trục, hai khinh hạm chống tàu ngầm, một tàu ngầm và hai tàu phụ trợ.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Anh cho biết một tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ và một tàu khu trục phòng không nhỏ của Hà Lan sẽ tham gia.

Sức mạnh không quân của nhóm tàu sẽ dựa vào các máy bay chiến đấu tàng hình F-35B của Không quân Hoàng gia Anh và Thủy quân Lục chiến Mỹ. Các máy bay này sẽ xuất phát từ tàu sân bay HMS Queen Elizabeth.

Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) có trụ sở tại London cho biết Nhóm Tác chiến Tàu sân bay của Anh "sẽ là đội tàu có sức mạnh nhất được triển khai bởi một lực lượng hải quân châu Âu trong những năm gần đây".

Viện IISS nhận định nhóm tàu này sẽ không đạt được sức mạnh như Hải quân Mỹ, tuy nhiên cũng đủ khả năng để vượt qua bất kỳ lực lượng hải quân nào khác hiện có thể triển khai.

Chuyến đi cũng nhằm thúc đẩy quan hệ an ninh giữa Anh và Malaysia, Singapore, Australia, New Zealand. Cuộc tập trận tại Bersama Lima sẽ đánh dấu cột mốc 50 năm hiệp ước quốc phòng giữa 5 quốc gia này.

Phó đề đốc Steve Moorhouse, chỉ huy nhóm tàu, tuyên bố việc triển khai có ý nghĩa quan trọng. Đây là minh chứng rõ ràng cho sự hồi sinh của Hải quân Hoàng gia Anh sau nhiều thập kỷ bị thu hẹp. Nó cũng phản ánh chính sách "nước Anh toàn cầu" do chính phủ đưa ra.

Nhóm tàu của Anh dự kiến sẽ đi qua phía đông đảo Đài Loan.

Phản ứng với việc Anh và Pháp triển khai hoạt động quân sự tại Biển Đông, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết Bắc Kinh "kiên quyết phản đối bất kì quốc gia nào can thiệp vào các vấn đề khu vực với lý do "tự do hàng hải" và gây tổn hại đến lợi ích của các quốc gia trong khu vực".

Trước đó, bản đánh giá quốc phòng Anh khẳng định Bắc Kinh là "mối đe dọa lớn nhất đến an ninh kinh tế của Vương quốc Anh".