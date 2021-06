Tàu Ever Given sắp được phóng thích

Sau 3 tháng bị tạm giữ ở hồ Great Bitter, bên ngoài kênh đào Suez, tàu Ever Given có thể sớm được phép di chuyển sau khi chủ hãng tàu đạt được thỏa thuận với nhà chức trách.

Tàu container Ever Given có thể sớm tiếp tục hành trình, sau khi chủ hãng tàu và nhà chức trách đạt được thỏa thuận giải phóng con tàu dài 400 m và hàng hóa trị giá hàng trăm triệu USD trên tàu, CNN cho biết.

Nhà chức trách Ai Cập đã tạm giữ con tàu cùng 18.300 container, sau khi cơ quan quản lý kênh đào Suez đệ đơn yêu cầu chủ hãng tàu Shoei Kisen Kaisha của Nhật Bản bồi thường 900 triệu USD vì những tổn thất phát sinh khi con tàu mắc cạn ở kênh đào, gây tắc nghẽn giao thông trong 6 ngày.

Stann Marine, đại diện cho chủ sở hữu và công ty bảo hiểm của tàu, cho biết một thỏa thuận về nguyên tắc đã đạt được hôm 23/6 với cơ quan quản lý kênh đào Suez (SCA), sau nhiều tuần đàm phán.

“Chúng tôi đang làm việc với SCA để hoàn tất thủ tục, khi các thủ tục được xử lý xong, thỏa thuận giải phóng con tàu sẽ được thực hiện”, Faz Peermohamed, Giám đốc Stann Marine cho biết trong một tuyên bố.

Tàu Ever Given mắc cạn chắn ngang kênh đào Suez, gây ra cuộc khủng hoảng giao thông hàng hải chưa từng có. Ảnh: Maxar.

Khaled Abu Bakr, luật sư đại diện cho SCA, người đứng đầu ủy ban đàm phán, xác nhận các chi tiết trong tuyên bố của Stann Marine với CNN.

Tàu Ever Given mắc cạn tại kênh đào Suez ngày 23/3, chặn một trong những huyết mạch thương mại quan trọng nhất thế giới, gây áp lực lớn lên chuỗi cung ứng toàn cầu đang căng thẳng, khi hàng trăm tàu khác bị mắc kẹt bên ngoài kênh đào.

Kể từ khi được kéo ra khỏi kênh đào, con tàu bị nhà chức trách Ai Cập giữ lại ở hồ Great Bitter, cùng với hàng hóa của nhiều doanh nghiệp. Một số nhà sản xuất đã gặp khó khăn trong việc hoàn thành đơn hàng vì hàng hóa của họ bị giữ trên tàu.

Bất chấp thỏa thuận sơ bộ giữa chủ sở hữu và SCA, có thể mất vài tuần trước khi các doanh nghiệp nhận được hàng hóa của họ. Các công ty có hàng hóa trên tàu cũng có thể phải chịu một phần của thỏa thuận, do các quy ước về luật hàng hải.

Theo Jai Sharma, đối tác của Clyde & Co, công ty luật đại diện cho chủ sở hữu, nếu được thông quan, tàu Ever Given sẽ đến cảng Rotterdam, Hà Lan. “Nó có thể cần phải sửa chữa hoặc được phép di chuyển chậm, và có thể mất 3 tuần để đến Hà Lan”, ông Sharma nói.