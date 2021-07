Tàu Ever Given rời kênh đào Suez

Ever Given, một trong những tàu hàng lớn nhất thế giới, đã rời kênh Suez, Ai Cập, 106 ngày sau khi con tàu mắc kẹt và làm gián đoạn thương mại toàn cầu trong gần một tuần.

“Cầu chúa cho con tàu đến nơi an toàn”, Tarek Aleki, thuyền trưởng một tàu kéo, nói khi Ever Given bắt đầu di chuyển về hướng bắc vào sáng 7/7, Reuters đưa tin. “Đây là một điều tuyệt đẹp… Chúng tôi đương nhiên là rất hạnh phúc”.

Trên đường, Ever Given đi ngang qua nơi Cơ quan Quản lý Kênh đào Suez (SCA) và đại diện con tàu vừa làm lễ ký kết thỏa thuận bồi thường để tàu có thể khởi hành.

Tàu Ever Given mắc kẹt tại kênh đào Suez hồi tháng 3. Ảnh: USP.

Ever Given sẽ được kiểm định thân tại cảng Said nằm ở mũi phía bắc của kênh Suez, trước khi đến cảng tiếp theo để bốc dỡ hàng hóa trong số 18.300 container được chở trên tàu.

Vào chiều tối 7/7, dữ liệu theo dõi tàu bè cho thấy Ever Given đang ở ngoài khơi cảng Said.

Video của một kênh truyền hình Ai Cập quay lại cảnh thuyền trưởng Ever Given cùng một thuyền viên được tặng hoa và ky rniệm chương trên boong.

Hồi tháng, con tàu chở lượng hàng hóa trị giá một tỷ USD mất lái khi di chuyển về hướng bắc qua kênh, đâm vào bờ và mắc cạn. Sự cố này làm chao đảo chuỗi cung ứng toàn cầu và trở thành tâm điểm truyền thông quốc tế.

Đội giải cứu mất 6 ngày để giải phóng con tàu sau sự cố và hỗ trợ các tàu thuyền bị kẹt trên tuyến hàng hải 10 tỷ USD /ngày.

Cuộc chiến pháp lý sau đó cũng diễn ra đầy căng thẳng khi tòa án Ai Cập ra lệnh thu giữ tàu Ever Given. Chính quyền Ai Cập yêu cầu bồi thường hơn 900 triệu USD , trong khi phía chủ tàu chỉ muốn trả 150 triệu USD .