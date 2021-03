Tàu Ever Given mắc kẹt ảnh hưởng lớn đến xuất nhập khẩu của Việt Nam

Việc ùn tắc ở kênh đào Suez làm tăng chi phí vận tải hàng hóa giữa Việt Nam và châu Âu. Đồng thời, tiến độ giao hàng, nhập khẩu nguyên liệu sản xuất của DN trong nước bị ảnh hưởng.

Ngày 29/3, ông Trần Thanh Hải, Phó cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), đã trả lời báo chí về ảnh hưởng của việc tàu Ever Given mắc kẹt dài ngày tại kênh đào Suez.

Đại diện Bộ Công Thương khẳng định kênh đào Suez là tuyến hàng hải huyết mạch của thương mại thế giới và là con đường xuất nhập khẩu hàng hóa quan trọng của Việt Nam với châu Âu, và một phần của khu vực bờ Đông nước Mỹ. Châu Âu hiện cũng là đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam, sau Trung Quốc, Mỹ và Hàn Quốc.

Năm 2020, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này đạt 43,7 tỷ USD , nhập khẩu là 18,5 tỷ USD . Hai tháng đầu năm, con số xuất khẩu là 7,5 tỷ USD , nhập khẩu là 3,1 tỷ USD , tương ứng với tốc độ tăng trưởng 18% và 12%.

Nguồn tin thế giới cho hay các đội cứu hộ đã giải phóng "một phần" con tàu Ever Given sau gần một tuần bị mắc kẹt tại kênh đào Suez. Ảnh: Getty.

Châu Âu vẫn là thị trường trọng điểm xuất khẩu của Việt Nam, do đó trong trường hợp việc giải phóng tàu Ever Given kéo dài, nếu các tàu đi vòng qua Mũi Hảo Vọng (Nam Phi) sẽ khiến hành trình từ châu Á tới châu Âu kéo dài thêm 2 tuần, làm chi phí gia tăng đáng kể.

Ngoài ra, việc ùn tắc khiến doanh nghiệp trong nước bị ảnh hưởng bởi tiến độ giao hàng, cũng như nhập các nguyên liệu để sản xuất. Theo ông Hải, mức độ ảnh hưởng phụ thuộc vào tiến độ giải phóng tàu Ever Given.

Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động về chính trị, xã hội, thiên tai, dịch bệnh... sự cố kênh đào Suez ảnh hưởng rất lớn tới chuỗi cung ứng toàn cầu và hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam. Do vậy, các doanh nghiệp Việt cần chủ động nâng cao khả năng thích ứng, chống chịu trước những biến động xảy ra của thị trường

Đồng thời, lên phương án dự phòng cho những trường hợp bất lợi để có thể xử lý, giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất.

Phó cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu cho hay Bộ Công Thương đã chỉ đạo Thương vụ Việt Nam tại Ai Cập theo dõi sát tiến độ giải phóng tàu Ever Given để thông tin kịp thời đến các doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Trước đó, Cục Hàng hải Việt Nam thuộc Bộ Giao thông Vận tải cũng đánh giá nếu tình trạng tắc nghẽn tại kênh đào Suez tiếp diễn sẽ ảnh hưởng tới hoạt động vận tải trên toàn thế giới. “Các tàu chở hàng xuất sang châu Âu và bờ Đông Mỹ đã phải đi vòng qua châu Phi. Giá cước sẽ tăng và thời gian hành trình dài thêm đáng kể”, đại diện Cục thông tin.

Tàu Ever Given dài 400 m đã chắn ngang kênh đào Suez, một trong những tuyến đường thủy bận rộn nhất thế giới, từ ngày 23/3 do gió lớn, gây ra vụ “tắc đường” tốn kém nhất lịch sử.