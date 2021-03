Tàu Ever Given được giải phóng hoàn toàn, kênh Suez sắp mở cửa trở lại

Sau nỗ lực ngày đêm của hàng chục tàu kéo, máy xúc và đội cứu hộ, siêu tàu Ever Given đã chính thức được giải phóng. Kênh đào Suez cũng chuẩn bị được khai thông.

Tàu Ever Given bắt đầu di chuyển Đoạn video cho thấy tàu Ever Given đã chính thức di chuyển sau gần một tuần bị mắc kẹt tại kênh đào Suez.

Trước đó, Cơ quan quản lý kênh đào Suez (SCA) xác nhận siêu tàu Ever Given đã thả nổi một phần trên mặt nước sau nỗ lực nạo vét của hàng chục tàu kéo và máy xúc. Tính đến 11h30 (theo giờ địa phương), con tàu mang cờ Panama đã được giải phóng khoảng 80%, một nguồn tin trong cuộc nói Bloomberg.

Sau khi giải thoát thành công phần đuôi tàu, phần mũi của Ever Given vẫn bị vùi sâu trong cát. Thông thường, chiếc mũi hình quả lê màu đỏ sẽ giúp con tàu di chuyển dễ dàng hơn. Nhưng cú đâm mạnh đã khiến bộ phận này bị chôn sâu vào cát, công tác cứu hộ do đó cũng gặp nhiều khó khăn.

Vào khoảng 12h trưa (giờ địa phương), nhiều tàu kéo và máy xúc vẫn miệt mài làm việc hết công suất để đào bới cát và đẩy mũi tàu ra khỏi điểm mắc kẹt. Tuy nhiên, mọi nỗ lực vẫn thất bại. Tác động từ dòng chảy của con kênh và sức gió mạnh đã khiến cơ quan quản lý quyết định tạm dừng việc cứu hộ, theo Egypt Today.

Tới 2h chiều, Bloomberg cho biết con tàu đã hoàn toàn được giải phóng. Một phóng viên của tờ NBC News cũng đăng tải đoạn video cho thấy tàu Ever Given đang di chuyển.

Hình ảnh cho thấy một chiếc tàu cứu hộ đang kéo phần đuôi tàu Ever Given. Ảnh: Twitter.

Dữ liệu của Bloomberg cho thấy có hơn 450 con tàu đang chờ đợi để đi qua con kênh này, vượt quy mô của toàn bộ hạm đội hải quân Mỹ. Một số tàu đã chuyển hướng quanh mũi Hảo Vọng của châu Phi để tránh điểm ùn tắc.

SCA cho biết sẽ xem xét tăng dần số tàu thuyền đi qua kênh đào Suez sau khi Ever Giver tiếp tục chuyến hành trình. Trong khi đó, hãng Maersk ước tính khi siêu tàu được giải phóng, có thể phải mất tới 6 ngày để lưu thông toàn bộ số tàu thuyền đang ùn ứ ở 2 bên bờ kênh.

Các chuyên gia ước tính giá trị số hàng hóa chứa trên các container này lên tới 10 tỷ USD . Hàng trăm đầu gia súc cũng có mặt trên các chuyến tàu chuyên chở bị tắc nghẽn từ hai phía của con kênh.

Biên tập viên Greg Knowler đến từ Tạp chí Thương mại IHS Markit nhận định việc chậm trễ do sự cố của tàu Ever Given sẽ làm giảm khả năng vận chuyển container. Giá cước vận chuyển nhanh từ Trung Quốc đến Bắc Âu đã vọt lên 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhiều chuyên gia hàng hải dự báo thị trường vận tải hàng hóa đường biển sẽ tiếp tục gặp khó khăn trong những tháng tới vì sự cố của tàu Ever Given ảnh hưởng tới lịch trình của hàng trăm tàu thuyền.