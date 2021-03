Tàu Ever Given đã nổi trên mặt nước

Theo nhà cung cấp dịch vụ hàng hải Inchcape, các đội cứu hộ đã giải phóng "một phần" con tàu Ever Given sau gần một tuần bị mắc kẹt tại kênh đào Suez.

Theo Bloomberg, Cơ quan Quản lý kênh đào Suez cho biết bước đột phá trong nỗ lực giải cứu tàu Ever Given đến từ việc đội cứu hộ đã giải phóng được 27.000 m3 đất cát bám chặt hai bên mạn tàu. Độ sâu đào vét lên tới hơn 18 m. Có 10 chiếc thuyền tham gia vào chiến dịch giải cứu. Nhờ đó, tàu Ever Given đã nổi "một phần" trên mặt nước.

Ông Osama Rabie, Chủ tịch Cơ quan Quản lý kênh đào Suez, tuyên bố: "Đây là thông tin tuyệt vời. Chúng tôi chưa xong việc, nhưng con tàu đã di chuyển được". Ông nói thêm rằng các tàu cứu hộ vẫn đang làm việc để đảm bảo tàu Ever Given có thể di chuyển tự do trên kênh đào Suez.

Hình ảnh trên các trang web theo dõi tàu hàng cho thấy con tàu mang cờ Panama đã di chuyển khỏi vị trí bị mắc cạn trước đó. Phần mũi tàu bị hư hại, tuy nhiên con tàu vẫn trong tình trạng ổn định.

Dù con tàu khổng lồ đã nổi trên mặt nước, chưa rõ lúc nào nhà chức trách địa phương sẽ mở cửa trở lại kênh đào Suez. Việc tiếp tục hành trình của Ever Given cũng cần được cơ quan chức năng cho phép.

Thông báo của hãng Inchcape trên Twitter. Ảnh: Chụp màn hình.

Dữ liệu của Bloomberg cho thấy hiện hơn 450 con tàu đang chờ đợi để đi qua con kênh này, vượt quy mô của toàn bộ hạm đội hải quân Mỹ. Một số tàu đã chuyển hướng quanh mũi Hảo Vọng của châu Phi để tránh điểm ùn tắc.

Theo hãng công nghệ thời tiết ClimaCell, tàu Ever Given đối mặt với gió mạnh trong thời điểm bị mắc cạn. Ngoài ra, bão cát làm giảm tầm nhìn, cũng khiến thủy thủ đoàn gặp khó khăn trong việc điều khiển tàu.

Ngay sau khi thông tin mới về tàu Ever Given được công bố, giá dầu thô quốc tế lập tức sụt giảm. Giá dầu WTI của Mỹ giảm 1,9%.

Ngày 28/3 (theo giờ địa phương), một tàu kéo chuyên dụng mang cờ Hà Lan được điều động tới kênh đào Suez để giải cứu Ever Given. Dữ liệu vệ tinh từ trang MarineTraffic.com cũng cho thấy một tàu kéo khác treo cờ Italy đã đến gần Biển Đỏ vào sáng sớm cùng ngày.

Tàu Ever Given khi bị mắc cạn ở kênh đào Suez. Ảnh: Getty.

Khoảng 10 tàu kéo chuyên dụng cũng có mặt tại kênh đào Suez để tham gia giải phóng siêu tàu đến từ Panama. Nhiều tàu nạo vét làm nhiệm vụ hút cát từ bên dưới và bùn bám vào mạn trái tàu.

Nikkei dẫn lời người đại diện Shoei Kisen - chủ sở hữu tàu Ever Given - cho biết hãng kỳ vọng tàu được giải phóng vào hôm 27/3, nhưng phần mắc cạn "nặng hơn ước tính", do đó công tác cứu hộ không thể hoàn thành trong dịp cuối tuần.

Sự cố của tàu Ever Given đã khiến chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn. Mỗi ngày có khoảng 50 chuyến vận tải đi qua dòng kênh này, vận chuyển khoảng 12% giá trị thương mại toàn cầu.

Nguồn tin của tổ chức Animals International cho biết có 15-18 tàu chở gia súc đang mắc kẹt tại kênh đào Suez vì sự cố của tàu Ever Given. Các tàu này chở tới 200.000 gia súc.

Sau khi tàu Ever Given tiếp tục chuyến hành trình, Cơ quan Quản lý kênh đào Suez sẽ tăng số lượng tàu được phép di chuyển qua con kênh này để hỗ trợ dòng chảy thương mại toàn cầu. Theo Hội đồng Vận tải Đường biển Thế giới (WSC), trong điều kiện bình thường, số lượng tàu tối đa được đi qua kênh đào Suez mỗi ngày là 106 chiếc.