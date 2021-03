Tàu Ever Given đã nổi trên mặt nước, nhưng 'thách thức còn rất lớn'

Theo nhà cung cấp dịch vụ hàng hải Inchcape, các đội cứu hộ giúp tàu container Ever Given nổi "một phần" trên mặt nước sau gần một tuần bị mắc cạn tại kênh đào Suez.

Tàu Ever Given nổi trên mặt nước Đoạn video cho thấy cảnh nhiều người thổi kèn, hô vang ăn mừng khi tàu Ever Given được giải phóng sau gần một tuần mắc cạn tại kênh Suez.

Theo Bloomberg, Cơ quan Quản lý kênh đào Suez cho biết bước đột phá trong nỗ lực giải cứu tàu Ever Given đến từ việc đội cứu hộ đã giải phóng được 27.000 m3 đất cát bám chặt hai bên mạn tàu. Độ sâu đào vét lên tới hơn 18 m. Có 10 chiếc thuyền tham gia vào chiến dịch giải cứu.

Đội cứu hộ phá vỡ thành công một mảng đất đá lớn nơi tàu Ever Given mắc cạn. Ngoài ra, thủy triều dâng cao hơn mức bình thường cũng giúp con tàu di chuyển được hơn 20 m. Ông Osama Rabie, Chủ tịch Cơ quan Quản lý kênh đào Suez, tuyên bố: "Đây là thông tin tuyệt vời".

Tính đến lúc 11h30 giờ địa phương, tàu Ever Given đã nổi trên mặt nước. Trên bờ kênh, nhiều người dân địa phương bày tỏ niềm vui mừng khi con tàu được giải phóng. "Tạ ơn Thượng đế, tàu đã nổi rồi", một người thốt lên trong đoạn video được chia sẻ trên mạng.

Tuy nhiên, mới đây Cơ quan Quản lý kênh đào Suez thừa nhận chiến dịch cứu hộ đang tiếp diễn bởi việc đưa con tàu 200.000 tấn nổi hoàn toàn vẫn chưa hoàn thành. Phần đầu tàu vẫn bị mắc cạn, chưa thoát hoàn toàn.

"Kéo phần đuôi tàu là việc dễ dàng, nhưng thách thức lớn nhất là phần đầu tàu", ông Peter Berdowski, CEO Boskalis Westminster (công ty mẹ của đội cứu hộ), cho biết. "Chúng tôi đang xử lý phần đầu tàu. Chúng tôi không muốn ăn mừng quá sớm", ông nhấn mạnh.

Tàu Ever Given đã nổi trên mặt nước và chuẩn bị nối lại hành trình. Ảnh: Reuters.

Mũi tàu vẫn "kẹt cứng"

Hình ảnh trên các trang web theo dõi tàu hàng cho thấy con tàu mang cờ Panama đã di chuyển khỏi vị trí bị mắc cạn trước đó. Phần mũi tàu bị hư hại, tuy nhiên con tàu vẫn trong tình trạng ổn định.

Ông Berdowski cho biết phần mũi tàu còn bị "kẹt cứng" và các đội cứu hộ vẫn đang nỗ lực hết sức để giải phóng phần mũi tàu. Theo ông Berdowski, nếu cách này không thành công, các đội cứu hộ sẽ huy động cần cẩu để cẩu container từ phần đầu tàu Ever Given sang các tàu nhỏ gần đó.

Như vậy, chiến dịch cứu hộ có thể kéo dài dù các công đoạn chuẩn bị cho việc đưa tàu Ever Given ra khỏi kênh đào đã bắt đầu. Ông Mohab Mamish, cố vấn của tổng thống Ai Cập về vấn đề kênh đào Suez, cho biết: "Hôm nay chúng tôi sẽ khởi động kế hoạch đưa tất cả tàu di chuyển qua kênh đào Suez. Có thể sẽ phải mất một tuần để các tàu bị mắc kẹt đi qua kênh".

Dữ liệu của Bloomberg cho thấy hiện hơn 450 con tàu đang chờ đợi để đi qua con kênh này, vượt quy mô của toàn bộ hạm đội hải quân Mỹ. Một số tàu đã chuyển hướng quanh mũi Hảo Vọng của châu Phi để tránh điểm ùn tắc.

Theo hãng công nghệ thời tiết ClimaCell, tàu Ever Given đối mặt với gió mạnh trong thời điểm bị mắc cạn. Ngoài ra, bão cát làm giảm tầm nhìn, cũng khiến thủy thủ đoàn gặp khó khăn trong việc điều khiển tàu.

Thông báo của hãng Inchcape trên Twitter. Ảnh: Chụp màn hình.

Ngay sau khi thông tin mới về tàu Ever Given được công bố, giá dầu thô quốc tế lập tức sụt giảm. Giá dầu WTI của Mỹ giảm 1,9%. Giá dầu Brent (Anh) tiếp tục biến động.

Ngày 28/3 (theo giờ địa phương), một tàu kéo chuyên dụng mang cờ Hà Lan được điều động tới kênh đào Suez để giải cứu Ever Given. Dữ liệu vệ tinh từ trang MarineTraffic.com cũng cho thấy một tàu kéo khác treo cờ Italy đã đến gần Biển Đỏ vào sáng sớm cùng ngày.

Khoảng 10 tàu kéo chuyên dụng cũng có mặt tại kênh đào Suez để tham gia giải phóng siêu tàu đến từ Panama. Nhiều tàu nạo vét làm nhiệm vụ hút cát từ bên dưới và bùn bám vào mạn trái tàu.

Những quân cờ domino đã đổ

Nikkei dẫn lời người đại diện Shoei Kisen - chủ sở hữu tàu Ever Given - cho biết hãng kỳ vọng tàu được giải phóng vào hôm 27/3, nhưng phần mắc cạn "nặng hơn ước tính", do đó công tác cứu hộ không thể hoàn thành trong dịp cuối tuần.

Sự cố của tàu Ever Given đã khiến chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn. Mỗi ngày có khoảng 50 chuyến vận tải đi qua dòng kênh này, vận chuyển khoảng 12% giá trị thương mại toàn cầu.

Nguồn tin của tổ chức Animals International cho biết có 15-18 tàu chở gia súc đang mắc kẹt tại kênh đào Suez vì sự cố của tàu Ever Given. Các tàu này chở tới 200.000 gia súc.

Thủy thủ đoàn một số tàu đang chờ bên ngoài kênh Suez cho biết đã nhận được thông báo rằng họ có thể di chuyển trong hôm nay. "Thông báo từ radio cho biết chúng tôi cần chuẩn bị sẵn sàng để di chuyển", người phụ trách liên lạc của một tàu chở dầu phía sau tàu Ever Given kể.

Tàu Ever Given khi bị mắc cạn ở kênh đào Suez. Ảnh: Getty.

Sau khi tàu Ever Given tiếp tục chuyến hành trình, Cơ quan Quản lý kênh đào Suez sẽ tăng số lượng tàu được phép di chuyển qua con kênh này để hỗ trợ dòng chảy thương mại toàn cầu. Theo Hội đồng Vận tải Đường biển Thế giới (WSC), trong điều kiện bình thường, số lượng tàu tối đa được đi qua kênh đào Suez mỗi ngày là 106 chiếc.

Dù vậy, các chuyên gia hàng hải cho rằng thị trường vận tải hàng hóa đường biển sẽ tiếp tục gặp khó khăn trong những tháng tới vì sự cố của tàu Ever Given ảnh hưởng tới lịch trình của hàng trăm tàu thuyền. "Những quân cờ domino đã đổ", Bloomberg dẫn lời chuyên gia Lars Jensen của hãng tư vấn SeaIntelligence Consulting (Đan Mạch) nhận định.

"Hàng loạt tàu hàng đã phải chuyển hướng di chuyển hoặc bị chậm lịch cập cảng. Điều đó sẽ tạo ra ảnh hưởng dây chuyền đến toàn ngành trong vài tháng tới", ông nhấn mạnh.