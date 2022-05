Tàu du lịch lớn nhất thế giới va chạm với bến tàu

Du khách kinh hãi khi phần đuôi tàu va chạm với một bến tàu ở cảng Falmouth, Jamaica.

Đội tàu của Royal Caribbean có một số tàu xác lập kỷ lục thế giới, có thể kể đến như Harmony of the Seas, tàu du lịch lớn nhất thế giới. Tàu chị em Wonder of the Seas cũng là tàu du lịch lớn nhất thế giới tính theo khối lượng nội thất.

Về Harmony of the Seas, nó là một khu nghỉ dưỡng sang trọng, khổng lồ với sức chứa hơn 6.400 khách, phục vụ ẩm thực quốc tế và các chương trình giải trí trực tiếp, từ các buổi biểu diễn Broadway đến các tiết mục nhào lộn. Harmony of the Seas cũng là tàu có đường ống trượt cao nhất trên biển mang tên Ultimate Abyss.

Harmony of the Seas hiện là tàu du lịch lớn nhất thế giới.

Trong chuyến hành trình từ cảng Canaveral, bang Florida, Mỹ đến Jamaica, sau khi cập cảng Falmouth, Harmony of the Seas đã xảy ra va chạm với bến tàu và gây thiệt hại một phần cho cơ sở hạ tầng tại cảng này.

Vụ va chạm xảy ra khi Harmony of the Seas đang lùi vào bến được chỉ định. Khi con tàu đang dần cập cảng, phần đuôi tàu đã va vào một cột neo bê tông làm đổ sập xuống nước.

Tàu du lịch lớn nhất thế giới chỉ bị hư hỏng nhẹ về mặt thẩm mỹ khi xuất hiện một số vết lõm và trầy xước lớp sơn ngoại thất. Tuy nhiên, con tàu đã được kiểm tra và một đội bảo dưỡng đã có thể thực hiện các sửa chữa cần thiết.

Bộ trưởng Bộ Du lịch Jamaica, ông Edmund Bartlett cho biết: “Tin tốt lành là không ai bị thương và thiệt hại là rất nhỏ đối với con tàu, nó có thể tiếp tục cuộc hành trình mà không bị ảnh hưởng gì.

Mặc dù không có thêm thông tin nào được tiết lộ, nhưng điều này cho thấy có thể đã xảy ra sự cố liên lạc giữa lái tàu và các trợ lý trên bờ vào thời điểm xảy ra va chạm.