Tàu du lịch cao cấp đưa hơn 2.000 khách châu Âu ghé cảng Nha Trang

Đây là chuyến tàu biển thứ 5 trong năm ghé cảng Nha Trang với gần 2.000 khách lên bờ tham quan Nha Trang.

Sáng 1/4, tàu du lịch cao cấp MSC POESIA (quốc tịch Italy) chở theo 2.145 khách đến từ châu Âu đã cập cảng Nha Trang, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Tàu MSC POESIA xuất bến từ Hong Kong (Trung Quốc) sau đó cập Đà Nẵng, Nha Trang và điểm tiếp theo là TP.HCM.

Sau khi cập cảng, có hơn 1.000 du khách sẽ lên bờ chọn tour tham quan du lịch ở Nha Trang, như Nha Trang City from up High, Panoramic of Nha Trang & Beach Relax, Nha Trang Countryside & Cooking Class, The best of Nha Trang by Pedical & Beach Stop, Hot Mineral Spring & Mud Bath hoặc Nha Trang River Cruise & Countryside.

MSC POESIA là chuyến tàu biển thứ 5 cập cảng Nha Trang từ đầu năm 2023. Ảnh: T. Phát.

Từ đầu năm, Nha Trang - Khánh Hòa đã đón 5 chuyến tàu biển với số khách lên bờ tham quan gần 2.000 khách. Trong tháng 4, địa phương sẽ đón thêm 2 chuyến tàu biển đến tham quan.

Ngành du lịch Khánh Hòa đặt mục tiêu năm nay đón khoảng 4 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách nội địa khoảng 2,5 triệu, còn 1,5 triệu lượt khách quốc tế. Doanh thu du lịch ước đạt 21.000 tỷ đồng .