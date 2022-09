Tàu chở dầu Singapore mắc kẹt tại kênh đào Suez

Tàu Affinity V bị mắc kẹt tại đoạn hẹp phía nam của kênh đào Suez, gần vị trí mà tàu Ever Given bị mắc kẹt trước đây, và được các tàu lai dắt hỗ trợ lưu thông trở lại sau 5 giờ.

Tàu chở dầu Affinity V dài hơn 250 m, phải tạm dừng chuyến hải trình đến Saudi Arabia khi bị mắc kẹt tại đoạn hẹp phía nam của kênh đào Suez, Ai Cập. Vị trí mà con tàu này gặp sự cố gần nơi mà tàu Ever Given bị mắc cạn và làm tê liệt chuỗi cung ứng toàn cầu hồi tháng 3/2021, Guardian đưa tin hôm 1/9.

Trả lời Extra News của Ai Cập, ông George Safwat, phát ngôn viên của Cơ quan quản lý kênh đào Suez, cho biết tàu Affinity V mắc kẹt vào khoảng 19h15 (giờ địa phương) hôm 31/8 và được lưu thông trở lại sau đó 5 giờ.

Ông Safwat cho biết con tàu bị mắc kẹt là do gặp vấn đề trong hệ thống lái. Ông cho hay con tàu khởi hành từ Bồ Đào Nha và đang trên đường đến cảng Yanbu trên Biển Đỏ của Saudi Arabia.

Tàu chở dầu Affinity V. Ảnh: Indian Express.

Theo website giám sát TankerTrackers, tàu chở dầu Aframax Affinity V dường như đã mất kiểm soát tại kênh đào Suez khi đang đi về hướng nam.

Tàu Ever Given từng bị yêu cầu phải nộp hơn 200 triệu USD cho Cơ quan Quản lý Kênh đào Suez để bồi thường cho những thiệt hại mà tàu gây ra khi làm cản trở lưu thông trên kênh đào.

Tuy nhiên, Cơ quan Quản lý Kênh đào Suez chưa cung cấp thông tin về các hình thức bồi thường với tàu Affinity V. Cơ quan này cho biết các tàu lai dắt giúp tàu Affinity V lưu thông trở lại sau vài giờ bị mắc kẹt. Hoạt động hàng hải trên kênh đào Suez đã trở lại bình thường sau đó.

Tàu Affinity V dài 252 m và rộng 45 m, nhỏ hơn so với tàu Ever Given dài 400 m và có trọng tải đăng ký khoảng 110.000 tấn. Thời điểm bị mắc kẹt, tàu Affinity V cũng được cho là chỉ mang khoảng 40% tổng trọng tải của mình.

Kênh đào Suez là tuyến đường nhanh nhất nối liền giữa châu Á và châu Âu. Có khoảng 12% lượng thương mại thế giới đi qua kênh đào này.