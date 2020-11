Tàu chở 500 triệu USD than đá từ Australia kẹt ngoài khơi Trung Quốc

Xung đột ngoại giao đang khiến các tàu chở lượng than trị giá hơn 500 triệu USD của Australia bị mắc kẹt ngoài khơi các cảng Trung Quốc trong nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần.

Theo dữ liệu hàng hải do Bloomberg phân tích, tổng cộng 66 tàu chở than của Australia đang ở trong vùng biển Trung Quốc, phần lớn trong số đó ở ngoài khơi bờ biển phía đông bắc gần các cảng Jingtang và Caofeidian.

Dựa trên số liệu phân tích của công ty dữ liệu Kpler, có khoảng 5,7 triệu tấn than và khoảng 1.000 thuyền viên trên các tàu neo đậu ngoài khơi các cảng này. Các tàu này đều là tàu chở hàng cỡ lớn, có trọng tải từ 55.000-150.000 tấn.

Khoảng hơn 50 tàu chở than từ Australia phải chờ ngoài khơi các cảng Trung Quốc ít nhất bốn tuần để được cập cảng. Ảnh: Reuters.

Theo Kpler, do quy định hạn chế của Trung Quốc đối với các tàu hàng của Australia, tất cả tàu chở than của nước này thường phải đợi từ ba đến năm ngày để được cập cảng Trung Quốc. Trong số đó, 53 tàu phải chờ khoảng bốn tuần hoặc lâu hơn để dỡ hàng tại các cảng.

Ba mươi chín con tàu đang chở khoảng 4,1 triệu tấn than luyện kim. Ngoài ra, 9 tàu đang chở khoảng 1,1 triệu tấn than nhiệt. Tổng giá trị của các lô than này vào khoảng 519 triệu USD .

Tình trạng này là hậu quả của việc Trung Quốc đưa hàng loạt hàng hóa và thực phẩm của Australia vào danh sách đen, làm gia tăng căng thẳng giữa hai nước.

Quan hệ giữa Bắc Kinh và Canberra vốn xấu đi kể từ khi tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei Technologies bị cấm xây dựng mạng 5G của Australia vào năm 2018. Vào tháng 10, các nhà máy điện và nhà máy thép của Trung Quốc được thông báo ngừng sử dụng than của Australia.