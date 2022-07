Tàu chiến Mỹ áp sát quần đảo Trường Sa

Hải quân Mỹ ngày 16/7 cho biết tàu khu trục USS Benfold đã di chuyển gần quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam để thực thi quyền tự do hàng hải trên Biển Đông.

"Vào ngày 16/7, USS Benfold (DDG 65) đã thực thi các quyền tự do hàng hải phù hợp với luật pháp quốc tế” gần quần đảo Trường Sa ở Biển Đông, Reuters dẫn tuyên bố của Hải quân Mỹ. Hoạt động ngày 16/7 là lần thứ 2 tàu Mỹ tiến hành hoạt động “tự do hàng hải” trên Biển Đông trong tuần này.

Mỹ thường xuyên thực hiện “hoạt động tự do hàng hải” ở Biển Đông để thách thức những yêu sách chủ quyền phi pháp do Trung Quốc áp đặt. Trong khi đó, Trung Quốc nói không cản trở tự do hàng hải hoặc hàng không, cáo buộc Mỹ cố tình kích động căng thẳng.

Tàu khu trục USS Benfold. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Trước đó hôm 13/7, tàu khu trục USS Benfold cũng áp sát quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép. Bộ Tư lệnh Chiến khu phía Nam của quân đội Trung Quốc (PLA) sau đó đã cảnh báo tàu khu trục Mỹ và triển khai lực lượng yêu cầu USS Benfold rời khỏi.

Việt Nam nhiều lần khẳng định có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế, cũng như chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với các vùng biển phù hợp với luật pháp quốc tế, Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS).