Tàu cá bị sóng đánh chìm, một ngư dân mất tích

Đang trên đường về cảng, tàu cá Thừa Thiên - Huế không may bị sóng đánh chìm. Hai ngư dân bơi được vào bờ, riêng người còn lại mất tích.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: H.D.

Ngày 22/2, Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên - Huế cho biết Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An và Hải đội 2 đang huy động lực lượng, phương tiện tìm kiếm ngư dân bị mất tích sau vụ tàu cá chìm trên biển.

Lúc 15h30 chiều 21/2, tàu cá mang số hiệu TTH 49125TS do ông Dương Văn Cho (50 tuổi, trú phường Tuận An, TP Huế) làm chủ tàu, kiêm thuyền trưởng trên đường đánh bắt cá trở về neo đậu tại cảng Thuận An.

Khi đến phao số 0, tàu bị sóng đánh bể mạn dẫn đến chìm tàu. Lúc này trên tàu ngoài ông Cho còn có 2 thuyền viên khác gồm anh Nguyễn Văn Toản (38 tuổi) và anh Nguyễn Văn Siêu (22 tuổi) - cùng trú phường Thuận An.

Sau khi tàu cá bị chìm, ông Cho và ông Toản đã bơi được vào bờ biển an toàn, riêng thuyền viên còn lại vẫn đang mất tích.

Vùng biển gần cảng cá Thuận An. Ảnh: Google Maps.