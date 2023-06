Tất cả hồ thủy điện vượt mực nước chết

Khu vực Bắc Bộ đã bước vào mùa lũ, tuy nhiên lưu lượng về các hồ chứa thấp, mực nước hồ tăng chậm nên vẫn phải phát điện cầm chừng.

Số liệu cập nhật sáng 22/6 của Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0) cho thấy ngày 21/6, nhu cầu phụ tải và công suất đỉnh hệ thống đều giảm so với ngày trước đó.

Phụ tải toàn hệ thống điện đạt 852,3 triệu kWh, giảm 4,3 triệu kWh so với ngày 20/6. Trong đó miền Bắc ước khoảng 398,9 triệu kWh, miền Trung khoảng 81,5 triệu kWh, miền Nam khoảng 371,2 triệu kWh. Công suất đỉnh hệ thống điện quốc gia đạt đỉnh vào lúc 14h30, ở mức 41.514 MW.

Lưu lượng nước về tăng nhưng vẫn phát điện cầm chừng

Ngày 21/6, tổng sản lượng huy động từ thủy điện khoảng 204,1 triệu kWh, tăng 7 triệu kWh so với ngày 20/6 (miền Bắc là 74 triệu kWh). Theo cập nhật mới nhất của Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp, ngày 22/6, do có mưa nên lưu lượng nước về các hồ thủy điện ở miền Bắc tăng, mực nước tại các hồ thủy điện khu vực Bắc Bộ tăng nhẹ, tuy nhiên vẫn phải phát điện cầm chừng.

Cụ thể, trên cả nước, lưu lượng nước về các hồ đã vượt mực nước chết. Lưu lượng nước về hồ thủy điện khu vực Bắc Bộ ổn định, tăng so với hôm qua, khu vực Bắc Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ giảm nhẹ so với ngày hôm qua.

Cơ quan chức năng đánh giá khu vực Bắc Bộ đã bước vào mùa lũ nhưng lưu lượng, mực nước tại các hồ thủy điện thấp. Dự báo lượng nước về các hồ trong thời gian tới chưa cao, các nhà máy thủy điện khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ chủ yếu điều tiết nước đảm bảo dòng chảy tối thiểu, phát điện cầm chừng để đảm bảo an toàn tổ máy khi vận hành, nâng cao mực nước phát điện.

Một số hồ xấp xỉ mực nước chết như Thác Bà, Bản Vẽ, Đồng Nai 3. Một số thủy điện phát điện cầm chừng với lưu lượng, mực nước, công suất thấp là Sơn La, Huội Quảng, Bản Chát, Thác Bà, Bản Vẽ, Thác Mơ, Đồng Nai 3.

Mực nước tại các hồ thủy điện tại miền Bắc đến ngày 22/6

(Số liệu: Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp) Hồ thủy điện Mực nước hồ/mực nước chết Lai Châu 283,71 m/265 m Sơn La 179,7 m/175 m Hòa Bình 102,11 m/80 m (yêu cầu mực nước tối thiểu là 81,9 m) Thác Bà 46,68 m/46 m (yêu cầu tối thiểu là 46,5 m) Tuyên Quang 97,2 m/90 m (yêu cầu tối thiểu là 90,7 m) Bản Chát 439,57 m/431 m

Đối với nguồn nhiệt điện than miền Bắc, ngày hôm qua, tổng sản lượng huy động từ nhiệt điện than huy động 453,7 triệu kWh (miền Bắc 269,5 triệu kWh). Nguồn nhiên liệu than cho sản xuất đủ.

Tuy nhiên do phải huy động công suất lớn, liên tục nên một số tổ máy vẫn gặp sự cố. Các tổ máy đang ngừng sự cố ngắn ngày dự kiến ngày 22/6 đưa vào dự phòng có tổ máy S1 của nhiệt điện Mông Dương 1.

Các tổ máy khởi động, hòa lưới sau sự cố ngày 21/6 gồm tổ máy S1 Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1, tổ máy S1 của nhiệt điện Thăng Long, tổ máy S1 của Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 2.

Miền Bắc mưa lớn dài ngày

Về nguồn điện tái tạo, tổng sản lượng huy động từ điện tái tạo trong ngày 21/6 là 71,9 triệu kWh, trong đó điện gió là 22,2 triệu kWh, điện mặt trời Farm huy động 49,7 triệu kWh.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao nên chiều tối và đêm 22/6, miền Bắc mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ chiều và đêm có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40 mm, có nơi trên 70 mm.

Dự báo từ chiều tối và đêm 23 đến ngày 25/6, miền Bắc và Thanh Hóa có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150 mm/đợt, có nơi trên 200 mm/đợt.

Cơ quan khí tượng nhận định trong khoảng một tháng tới, lượng mưa trên hầu hết khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm 10-30%, riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ cao hơn 5-10%. Khu vực Trung Trung Bộ thấp hơn 5-15%.