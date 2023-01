Tập tục mừng năm mới trên thế giới

Tục xông đất ở Scotland. Ở Scotland, ngày trước ngày 1/1 quan trọng đến mức thậm chí còn có một tên chính thức cho nó: Hogmanay. Vào ngày này, người Scotland tuân theo nhiều truyền thống, nhưng một trong những truyền thống nổi tiếng nhất của họ là xông đất. Theo tín ngưỡng của người Scotland, người đầu tiên bước qua ngưỡng cửa nhà bạn sau nửa đêm của ngày đầu năm mới phải là một người đàn ông tóc đen nếu bạn muốn gặp nhiều may mắn trong năm tới. Theo truyền thống, những người đàn ông này đến mang theo những món quà gồm than, muối, bánh mì nướng và rượu whisky như một cách để mang may mắn cho gia chủ. Nhưng tại sao cứ phải là đàn ông tóc đen? Chà, lần về thời Scotland bị người Viking xâm chiếm, điều cuối cùng người ta muốn nhìn thấy trước cửa nhà mình là một người đàn ông tóc sáng màu vác theo một cái rìu bổ chảng. Vì vậy, với quan niệm của người Scotland, một người đàn ông tóc đen tượng trưng cho sự giàu có và thành công. Tập tục này được nhắc đến trong cuốn sách thiếu nhi Every Month Is a New Year: Celebrations Around the World. Ảnh: Old European culture.