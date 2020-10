Tập thơ đầu tay của ca sĩ Lana Del Rey

Sách "Violet Bent Backwards Over the Grass" của Lana Del Ray gồm 30 bài thơ, được đánh giá là có ngôn từ hay, khơi gợi cảm xúc của người đọc.

Lana Del Rey là một trong những nữ ca sĩ nổi tiếng tại Mỹ, gắn liền phong cách hoài cổ của thập niên 50, 60 của thế kỷ 20. Mới đây, nữ ca sĩ cho ra mắt tập thơ đầu tay mang tên Violet Bent Backwards Over the Grass.

Tập thơ Violet Bent Backwards Over the Grass của Lana Del Rey.

Chia sẻ về tập thơ, Lana Del Rey viết: "Violet Bent Backwards Over the Grass là tên của một bài thơ trong cuốn sách và cũng là tác phẩm đầu tiên của tôi. Một số bài thơ đến với tôi hoàn toàn tự nhiên. Tôi chỉ việc viết chúng ra giấy".

Ca sĩ cho biết cô cảm thấy tự hào về những bài thơ ấy, nhất là khi chúng được viết ra với cảm xúc thật của bản thân.

30 bài thơ trong cuốn sách đều là những lời tâm tình của Lana, có thể kể đến một số bài nổi bật như Never to Heaven, The Land of 1.000 Fires, Past the Bushes Cypress Thriving, LA Who Am I to Love You?, Tessa DiPietro, Happy, Paradise Is Very Fragile, Bare Feet on Linoleum…

Ngoài phiên bản sách giấy, Violet Bent Backwards Over the Grass còn có bản sách nói. Trong đó, Lana Del Rey tự đọc 14 bài thơ được tuyển chọn trên nền nhạc của Jack Antonoff, nhạc sĩ từng chiến thắng giải Grammy.

Violet Bent Backwards Over the Grass được phát hành tại Mỹ vào cuối tháng 9, đang đứng thứ 6 trong danh mục thơ bán chạy trên Amazon.

Lana Del Rey, tên thật là Elizabeth Grant, sinh năm 1985, tại New York, Mỹ. Cô khởi đầu sự nghiệp âm nhạc tương đối muộn. Phải đến năm 2011, cô mới thật sự gây được tiếng vang với ca khúc Video Games.

Các album ca nhạc sau đó của Lana mang dấu ấn riêng và khác biệt, có thể kể đến như Born to Die (2012), Ultraviolence (2014), Lust for Life (2017) và gần đây là Norman Fucking Rockwell! (2019).

Bên cạnh sự nghiệp ca hát, Lana Del Rey còn tham gia sáng tác lời. Cô tự sáng tác hầu hết ca khúc của mình như Blue Jeans, West Coast, Honeymoon… và đặc biệt là Young and Beautiful - nhạc phim của The Great Gatsby - ca khúc được đề cử "Bài hát nhạc phim hay nhất" tại lễ trao giải Grammy lần thứ 56.

Lana Del Rey được đánh giá là một những người viết nhạc hay nhất nước Mỹ. Ảnh: FBNV.

Tháng ba vừa qua, Washington Post vinh danh Lana Del Rey là nữ nghệ sĩ duy nhất trong danh sách "Decade of Influence" của mình. Lana Del Rey cũng được nam ca sĩ Bruce Springsteen ca ngợi là một trong người viết nhạc hay nhất của nước Mỹ.