Tấp nập Phố sách Quý Mão

Từ chiều mùng 1, Phố sách Quý Mão đã mở cửa đón khách. Bên cạnh nhiều bạn trẻ đến Phố sách "du xuân", nhiều phụ huynh cũng dẫn con tới, mua sách lì xì con đầu năm.

Bên cạnh sách, Phố sách Xuân Quý Mão còn có nhiều gian hội thảo văn hóa dân gian. Ảnh: MH.

Đầu xuân năm mới, người Hà Nội tấp nập đến Phố sách Quý Mão. Thời điểm Phố sách Hà Nội đông đúc nhất là từ 10h30 đến 17h. "Đợt này, dân Hà Nội nghỉ Tết có xu hướng ngủ dậy muộn hơn, nên từ sau 10h30, phố sách mới tấp nập. Đông nhất là vào mùng 2 Tết vì ngày mùng 1 mọi người còn bận đi chúc Tết", bà Bùi Thu Linh, thành viên ban tổ chức Phố sách Hà Nội, chia sẻ.

Năm nay, được ban tổ chức khuyến khích, các đơn vị làm sách tham gia Phố sách cũng năng động tổ chức nhiều hoạt động giao lưu với những người yêu sách. Do vậy, bà Phùng Hà, phụ trách truyền thông Nhà xuất bản Kim Đồng nhận xét: "Không khí Phố sách năm nay sôi động hơn hẳn những năm trước".

Du xuân tại Phố sách Hà Nội

Tại gian hàng của Nhà xuất bản Kim Đồng, người ra người vào tấp nập, nhiều phụ huynh dẫn con đi chơi, ghé qua mua sách lì xì đầu năm cho con. Chia sẻ với Zing, chị Thanh Nhàn (Thanh Xuân) cho biết do con thích truyện Việt Nam nên chị dẫn bé đến đây. "Mình bảo bé năm nay là năm Quý Mão, tức là năm con mèo, thế là bé chọn cuốn Cái Tết của Mèo Con. Thấy bé hào hứng chọn sách, mình rất vui, đồng thời cảm ơn các nhà xuất bản giới đã giới thiệu cho trẻ nhiều đầu sách hay để lựa chọn dịp này", chị nói.

Theo giám đốc truyền thông NXB Kim Đồng, khách đến chơi Phố sách đợt này rất quan tâm đến các đầu sách Tết của đơn vị. Bà cho rằng nhiều phụ huynh chọn hoặc hướng các con chọn các tựa sách này để giáo dục trẻ về truyền thống, về Tết cổ truyền cùng những nét văn hóa trong dịp này. Theo bà, bên cạnh những cuốn sách về Tết như A! Tết là đây!, Nhâm nhi Tết Quý Mão... sách về mèo cũng được phụ huynh và các em nhỏ yêu thích.

Nhận xét về không khí Phố sách Quý Mão 2023, bà Phùng Hà nói: "Tết nào Phố sách cũng đông. Đây đã là địa chỉ văn hóa cho người dân thủ đô rồi. Năm nay, theo quan sát của tôi, ban tổ chức Phố sách khuyến khích các nhà xuất bản tổ chức thêm nhiều hoạt động nên không khí Phố sách năm nay sôi động hơn hẳn những năm trước".

Nhiều em thiếu nhi sử dụng tiền lì xì của mình để mua sách. Ảnh: MH.

Bà Thu Hồng, Giám đốc Thái Hà Books lại cho rằng lượng khách đến Phố sách năm nay có chiều hướng giảm so với năm trước. "Phố sách xuân năm nay được mở xuyên Tết, vì vậy cũng tạo thành một điểm vui chơi thú vị cho người dân thủ đô. Tuy nhiên, so về lượng khách đến tham quan và mua sắm thì có vẻ giảm hơn so với năm trước", bà nhận xét.

Bà Hồng cho rằng có thể do thời gian Phố sách xuân kéo dài nên lượng người đến tham quan và mua sắm cũng rải rác chứ không đông tập trung vào một ngày cụ thể. Thêm vào đó, năm nay các hoạt động lễ hội không còn bị hạn chế do dịch covid nên người dân cũng có nhiều sự lựa chọn điểm vui chơi hơn.

Theo Giám đốc Thái Hà Books, vì khách đến Phố sách là các gia đình có con nhỏ, bố mẹ đưa con cái đến để tận hưởng không khí Tết và cho con chọn sách khai xuân nên dòng sách Thái Hà Books bán tốt nhất dịp này là sách thiếu nhi thuộc thể loại văn học và kỹ năng sống.

Bà Thu Hồng cũng cho biết bà rất vui khi thấy nhiều bạn nhỏ tự cầm tiền lì xì của mình đi để mua sách. Một số đầu sách như Lấy nước đường xa, Chiến binh hành tinh xanh hay những cuốn như Momo cậu bé trái đào… đặc biệt được nhiều bạn nhỏ yêu thích và chọn mua.

"Ngoài ra dòng sách về tâm lý, chữa lành cũng được các bạn độc giả trẻ quan tâm lựa chọn", bà Phạm Hồng nói thêm.

Hai em thiếu nhi xem tò he tại Phố sách Quý Mão. Ảnh: MH.

Khơi dậy những sắc màu văn hóa

Bên cạnh những gian hàng sách, Phố sách Xuân Quý Mão còn có những gian hàng đồ chơi dân gian hướng đến giới trẻ và các em thiếu nhi. Bà Bùi Thu Linh cho biết người đi Phố sách hưởng ứng những hoạt động dân gian nhiệt tình, họ tìm thấy ở Phố sách những hoạt động thư giãn, giải trí trong dịp đầu xuân.

"Hầu hết các bạn nhỏ cấp 1, cấp 2, đi cùng bố mẹ đến, rồi tò mò mà sà vào các khu đồ chơi dân gian. Ngoài ra, cũng có nhiều đôi bạn trẻ đến tham gia, chia sẻ kỷ niệm tại Phố sách xuân", bà Linh nói và cho rằng những hoạt động dân gian đặc sắc sẽ thu hút những người mong muốn tìm kiếm trải nghiệm văn hóa dịp đầu năm.

Nhiều người đến Phố sách, sau khi chọn và mua sách đã qua khu vực cà phê để nghỉ ngơi, thư giãn. Bà Linh cho rằng không gian cà phê ở Phố sách đặc biệt ở chỗ không có cảm giác xô bồ, náo động bởi tiếng ồn của xe cộ như các tiệm cà phê ngoài mặt đường. Do đó, nhiều phụ huynh thích đưa con đến Phố sách, cho con trải nghiệm các gian hàng xung quanh trong khi ngồi cà phê nghỉ ngơi gần đó.

Chia sẻ với Zing, vợ chồng anh Minh Hoàng (Đống Đa) nói: "Hai cháu nhà mình đang ở độ tuổi nhiều năng lượng nên mình cũng hay đưa cháu qua đây, cho cháu có không gian an toàn mà chạy chơi. Mình cũng muốn hướng cho cháu có thói quen đọc sách".

Anh Minh Hoàng cho rằng những gian hàng văn hóa dân gian vào dịp Tết là điểm nhấn hay và mới lạ, có sức hút đối với các em nhỏ. Anh vừa cười vừa nói: "Cháu nhà mình thích gian hàng làm kẹo bông, nhưng mình chỉ cho mỗi cháu làm một cái thôi, rồi sang các gian hàng khác chơi".