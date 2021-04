Tập mới của truyện giả tưởng ‘Outlander’ sẽ ra mắt vào cuối năm 2021

Cuốn sách thứ chín trong bộ truyện “Outlander” của tác giả Diana Gabaldon dự kiến được xuất bản vào ngày 23/11.

Người hâm mộ loạt tiểu thuyết Outlander vừa nhận được tin vui mới mà họ đã chờ đợi nhiều năm.

Go Tell The Bees That I Am Gone sẽ ra mắt các hiệu sách vào ngày 23/11 năm nay. Ảnh: EW.

Cuốn sách thứ chín có tựa đề Go Tell The Bees That I Am Gone.

Số lượng người hâm mộ của Outlander đã phát triển theo cấp số nhân kể từ khi cuốn sách thứ tám Written In My Own Heart’s Blood của bộ truyện được ra mắt bảy năm trước, ngay sau mùa một của bộ phim chuyển thể của tiểu thuyết này lên sóng trên kênh Starz.

Hàng triệu người hâm mộ mới trên khắp thế giới rất quan tâm tới thời điểm ra mắt tập truyện Outlander mới.

Trước đó, trên Twitter ngày 27/3, nữ tác giả viết: “Đúng! BEES (tên gọi tắt tập truyện mới - PV) đã kết thúc. Tôi không biết ngày xuất bản là khi nào, nhà xuất bản quyết định điều đó”.

Chưa đầy một tháng sau dòng tweet của Gabaldon, nhà xuất bản Penguin Randon House đã tiết lộ khi nào cuốn sách thứ chín sẽ được phát hành.

Họ cũng cho người hâm mộ xem qua một mẫu ảnh bìa cùng bản tóm tắt tiết lộ hai nhân vật chính Jamie và Claire Fraser sẽ đoàn tụ với con gái Brianna (chồng cô ấy), Roger và các con của họ.

Từ trái qua: Caitriona Balfe (vai Claire), nữ tác giả Diana Gabaldon và Sam Heughan (vai Jamie). Ảnh: Getty Images/ Starz.

“Tôi rất vui khi thông báo rằng chúng tôi đã có ngày xuất bản cho cuốn BEES. Vì vậy, mong được chia sẻ cuốn sách này với các bạn”, nữ tác giả Gabaldon chia sẻ.

Gabaldon cũng tiết lộ trên trang web của mình rằng tiêu đề cuốn sách đến từ một “phong tục rất lâu đời của người Celtic”.