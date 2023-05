Tập Kinh thánh Do Thái đắt nhất mọi thời đại, giá 38,1 triệu USD

Phiên đấu giá tập ghi chép Kinh thánh "Codex Sassoon" được nhà đấu giá Sothebys tổ chức ở New York, Mỹ vào 2h chiều (giờ địa phương) ngày 17/5.

Mức giá ước tính của Codex Sassoon từ trước khi đấu giá là 30 - 50 triệu USD . Ảnh: Sothebys.

Codex Sessoon đã được bán với giá 38,126 triệu USD (khoảng 894 tỷ đồng ). Trong phiên đấu giá, mức khởi điểm được đưa ra là 26 triệu USD và kết thúc chỉ sau hơn 6 phút.

Với mức giá này, Codex Sessoon trở thành cuốn sách đắt nhất thế giới. Trước đó, kỷ lục này thuộc về Codex Leicester - cuốn sổ tay ghi chép của Leonardo da Vinci - do Bill Gates mua với giá 30,1 triệu USD .

Theo giới thiệu của Sothebys, Kinh thánh là một trong những kho báu vĩ đại nhất của thế giới và có tiếng vang mạnh mẽ đối với ba tôn giáo độc thần và hàng tỷ tín đồ. Trong hàng nghìn năm, những lời dạy từ Kinh thánh đã được nghiên cứu, phân tích và suy ngẫm kỹ lưỡng.

Kinh thánh tiếng Hebrew (Do Thái), bao gồm 24 cuốn sách, đã được sao chép, in và dịch ra nhiều thứ tiếng trên khắp thế giới. Kinh thánh tiếng Do Thái cũng được cho là cuốn sách có ảnh hưởng nhất trong lịch sử loài người và là nền tảng của nền văn minh phương Tây.

Codex Sassoon, có từ khoảng năm 900, là minh chứng sớm nhất còn tồn tại về một bản ghi duy nhất chứa tất cả sách trong Kinh thánh Do Thái cùng dấu câu, nguyên âm và trọng âm của chúng, nhà đấu giá ghi rõ.

Thuộc sự sở hữu của một số cá nhân trong vài thế kỷ đầu tiên, tập ghi chép này được tặng cho giáo đường Do Thái ở Makisin (Đông Bắc Syria) vào thế kỷ 13. Khi giáo đường Do Thái này bị phá hủy, có lẽ vào cuối thế kỷ 14, tác phẩm được giao cho một thành viên trong cộng đồng bảo vệ nó cho đến khi giáo đường Do Thái được xây dựng lại.

Tuy nhiên, có vẻ như giáo đường Do Thái trên không bao giờ được khôi phục nên tập ghi chép không còn thu hút sự chú ý của cộng đồng trong nhiều thế kỷ. Năm 1929, bản ghi chép xuất hiện trở lại và được bán cho David Solomon Sassoon (1880 - 1942), một học giả, nhà sưu tầm sách nổi tiếng. Do đó, tác phẩm này đặt theo tên chủ sở hữu nổi tiếng hiện đại của nó, David Solomon Sassoon. Ông là người đã tập hợp bộ sưu tập tư nhân lớn nhất và quan trọng nhất về các bản viết tay tiếng Do Thái trên thế giới và đặc biệt có niềm yêu thích đặc biệt với Kinh thánh.

Phiên đấu giá diễn ra rất nhanh. Ảnh: Sothebys.

Không chỉ là tập ghi chép Kinh thánh tiếng Do Thái cổ nhất và đầy đủ nhất từng được phát hiện, Codex Sessoon hiện được coi là mối liên hệ quan trọng giữa các tài liệu cổ xưa tại Biển Chết và Kinh thánh ngày nay.