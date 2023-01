Tập đoàn Shinsegae bác tin G-Dragon hẹn hò cháu gái chủ tịch

Theo Yonhap News, tin đồn G-Dragon và cháu gái bà Lee Myung Hee - Chủ tịch tập đoàn Shinsegae - bị bác bỏ vào tối 10/1. Một quan chức của tập đoàn khẳng định: “Điều đó không phải sự thật. Chúng tôi đưa ra thông báo này để đính chính thông tin sai lệch và các suy đoán bừa bãi”.

Người này cho biết gần đây, G-Dragon và cháu của chủ tịch cùng đi xem hòa nhạc. Tuy nhiên, cả hai đi chung với một nhóm bạn. Cháu gái bà Lee Myung Hee đăng hình chụp với thành viên nhóm Big Bang song mối quan hệ giữa họ chỉ là thần tượng và người hâm mộ. Quan chức tập đoàn Shinsegae yêu cầu phương tiện truyền thông hạn chế lan truyền các thông tin chưa được kiểm chứng.

Tin đồn hẹn hò của G-Dragon và cháu gái bà Lee Myung Hee dấy lên sau khi cô gái đăng ảnh chụp tại concert Street Man Fighter On The Stage, để lộ hình xăm mặt cười của nam ca sĩ. Sina Entertainment cũng công bố bức ảnh trưởng nhóm Big Bang ngồi trên hàng ghế khán giả của buổi hòa nhạc.

G-Dragon tên thật là Kwon Ji Yong, sinh năm 1988. Năm 2006, anh ra mắt trong nhóm nhạc nam Big Bang với tư cách trưởng nhóm. Ngày 1/1, YG Entertainment cho biết G-Dragon có kế hoạch hoạt động solo trong năm 2023.

Từ khi ra mắt, G-Dragon nhiều lần dính tin đồn hẹn hò với các nghệ sĩ như người mẫu kiêm diễn viên Nhật Bản Kiko Mizuhara, Nana Komatsu, cựu thành viên nhóm After School Lee Joo Yeon và Jennie (BlackPink). Tuy nhiên, YG Entertainment từ chối trả lời các vấn đề liên quan đến đời tư của nghệ sĩ.

