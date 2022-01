Tập đoàn CEO động thổ phân khu biệt thự biển tại Vân Đồn

Tập đoàn CEO vừa tổ chức lễ động thổ phân khu biệt thự biển Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn, thuộc dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City, Quảng Ninh.

Tọa lạc tại vị trí đắc địa với tầm nhìn trực diện ra vịnh Bái Tử Long, phân khu Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn là "điểm chạm" thứ 2 trên hải trình khám phá các đại dương Sonasea Legend.

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ dự án.

Phát triển theo concept "ốc đảo nhiệt đới" đậm chất Bali, những căn biệt thự tại đây được ví như bản hòa ca có sắc lam của trời, biển và sắc lục của rừng cây, giúp các chủ nhân rời xa ồn ào phố thị, an tâm tận hưởng cuộc sống thư thái, riêng tư.

Tại lễ động thổ, đại diện Tập đoàn CEO cho biết Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn là dự án biệt thự đầu tiên tại Vân Đồn mang thương hiệu của một đơn vị thuộc top 10 tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu thế giới. Yếu tố này không chỉ góp phần đảm bảo các biệt thự được vận hành theo tiêu chuẩn 5 sao quốc tế, nâng cao chất lượng sống, nghỉ dưỡng cho các chủ nhân, mà còn giúp giá trị của bất động sản tăng trong tương lai.

Tại phân khu Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn, Tập đoàn CEO lần đầu định danh và giới thiệu concept "homeliday" - kết hợp "second home" (ngôi nhà thứ 2) và "holiday" (kỳ nghỉ). Chủ đầu tư này đặt mục tiêu đưa Vân Đồn thành trung tâm second home cho giới thượng lưu toàn cầu.

Phối cảnh Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn.

Bên cạnh yếu tố chung thường thấy ở những bất động sản cùng phân khúc, các biệt thự biển tại Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn còn có nhiều lợi thế khi nằm trong tổ hợp "all in one" (tất cả trong một). Nhờ đó, chủ nhân tương lai có thể sử dụng toàn bộ hệ thống hơn 1.000 dịch vụ, tiện ích của dự án, nổi bật như công viên chủ đề Sonasea Themes Park, bến du thuyền Sonasea Marina, đảo nghỉ dưỡng riêng tư Sonasea Island Retreat...

Hệ tiện ích ngoại khu hấp dẫn kết hợp nội khu phong phú với bể bơi bốn mùa, bể bơi vô cực, vườn nhiệt đới, khu tắm khoáng, đường dạo biển... hứa hẹn tạo nên không gian nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí lý tưởng, giúp các căn biệt thự biển Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn gia tăng sức hút.