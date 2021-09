Tập đoàn BĐS An Gia đóng góp gần 30 tỷ đồng chống dịch Covid-19

Trong tháng 8, Tập đoàn BĐS An Gia (AGG) đã ủng hộ gần 30 tỷ đồng chống dịch cho TP.HCM và các tỉnh thành lân cận thông qua chương trình “Vững tin Việt Nam”.

“Vững tin Việt Nam” là chương trình được Tập đoàn BĐS An Gia triển khai từ 14/8 đến 31/8, nhằm kêu gọi cộng đồng chung tay đẩy lùi đại dịch. Theo đó, mỗi lời chúc, động viên tinh thần mà người dân gửi đến lực lượng tuyến đầu thông qua nền tảng Facebook hoặc TikTok được An Gia quy đổi thành 100.000 đồng để đóng góp vào chương trình. Sau khi phát động, chương trình đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dùng mạng xã hội.

Chia sẻ về chiến dịch, đại diện An Gia cho biết tập đoàn xác định công tác phòng, chống dịch bệnh là nhiệm vụ trọng tâm ở thời điểm hiện tại. Sự hỗ trợ gửi đến y, bác sĩ, lực lượng tuyến đầu sẽ góp phần giảm thiểu nguy cơ lây lan Covid-19 trong cộng đồng, nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh.

Đại diện UBND huyện Bình Chánh tiếp nhận trang thiết bị y tế.

Kết thúc chiến dịch, An Gia đã ủng hộ gần 30 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại TP.HCM và nhiều tỉnh thành. Trong đó, 7 tỷ đồng được gửi tới Ban lãnh đạo phòng chống dịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 2 tỷ đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Long An, 1 tỷ đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức (TP.HCM) và 2 tỷ đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 7 (TP.HCM).

Đại diện Bệnh viên Đa khoa tỉnh Đồng Nai tiếp nhận hệ thống máy X-quang.

Bên cạnh đó, An Gia còn trao tặng một xe vận chuyển lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, một hệ thống máy X-quang di động kỹ thuật số, 10 máy thở và 10 máy monitor theo dõi sức khỏe cho đại diện UBND huyện Bình Chánh (TP.HCM). Tổng chi phí hỗ trợ ước tính hơn 5 tỷ đồng . Đồng thời, tập đoàn ủng hộ 1 tỷ đồng cho Bệnh viện Thống nhất (TP.HCM) để đầu tư, bổ sung trang thiết bị, vật tư y tế.

Cũng trong chương trình, Tập đoàn An Gia trao tặng một hệ thống máy X-quang di động kỹ thuật số trị giá gần 2 tỷ đồng cùng 2.000 khẩu trang cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai; 48 máy oxy dòng cao NF5 trị giá hơn 4 tỷ đồng cho UBND tỉnh Bình Dương. Đồng thời, doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí xét nghiệm, sàng lọc và điều trị bệnh nhân F0 tại nhiều địa phương nhằm chia sẻ khó khăn với chính quyền, người dân.

Đại diện UBND tỉnh Bình Dương tiếp nhận 48 máy oxy dòng cao NF5 từ An Gia.

Trong tháng 7, tập đoàn phối hợp ban quản lý dự án Skyline, Riverside, River Panorama 1 và 2, The Star, The Garden triển khai chương trình “Trao gửi yêu thương”. Hàng nghìn phần quà là nhu yếu phẩm đã được gửi đến cư dân. Mặt khác, An Gia còn trang bị “Góc y tế” gồm bình oxy, thuốc, trang phục phòng hộ và các thiết bị y tế cho đội ngũ ban quản trị, ban quản lý các dự án.

Có thể nói, trước làn sóng Covid-19 lần thứ 4, sự chung sức - đồng lòng của mỗi cá nhân, tổ chức là “cánh tay nối dài” giúp cả nước sớm chiến thắng đại dịch. “Trên tinh thần tương thân tương ái, chúng tôi hy vọng sự hỗ trợ kịp thời này phần nào chia sẻ lo lắng với cư dân, giúp họ yên tâm vượt qua khó khăn trong giai đoạn hiện nay”, đại diện An Gia cho biết.