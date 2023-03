Tập đoàn An Gia chọn Tokyu Nhật Bản quản lý vận hành dự án Westgate

Tập đoàn An Gia (AGG) hợp tác Công ty Tokyu PM Việt Nam - thành viên trực thuộc Tập đoàn Tokyu Nhật Bản - để quản lý, vận hành khu phức hợp Westgate với quy mô hơn 2.000 căn hộ.

Theo An Gia, giá của một sản phẩm bất động sản được chủ đầu tư hoạch định từ giai đoạn trước khi dự án hình thành và đi vào hoạt động. Tuy nhiên, yếu tố duy trì mức giá lại phụ thuộc vào chất lượng của khâu quản lý vận hành dự án. Đây cũng là yếu tố then chốt trong việc gia tăng trải nghiệm sống của cư dân.

Do đó, ngay từ khi khởi công dự án Westgate, doanh nghiệp đã chủ động làm việc với các đối tác uy tín trong nhiều lĩnh vực như Hafele, Electrolux, Casta, Grohe… để đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng hoàn thiện cũng như điều kiện sống tốt cho các gia đình trẻ.

Đại diện An Gia và Tokyu PM Việt Nam tại sự kiện ký kết hợp tác.

“Hợp tác với Tokyu là bước tiến đối với An Gia trong quản lý, vận hành bất động sản nói chung và dự án Westgate nói riêng. Với hơn 50 năm kinh nghiệm trong quản lý các khu phức hợp, thương mại, tòa nhà chính phủ, sân bay, sân vận động… tại nhiều quốc gia trên thế giới, Tokyu sẽ giúp chúng tôi vận hành khu phức hợp Westgate một cách bài bản, chuyên nghiệp với hệ thống tiện ích - dịch vụ tốt trong phân khúc”, đại diện An Gia nói.

Tại Việt Nam, Tokyu được biết đến là đơn vị tư vấn, cung cấp các dịch vụ và giải pháp quản lý tài sản cho nhiều tòa nhà, cao ốc, căn hộ cao cấp lớn. Ông Kasai Yosuke - Tổng giám đốc Công ty Tokyu PM Việt Nam - cho biết với kinh nghiệm quản lý các dự án quy mô lớn theo tiêu chuẩn, kỹ thuật hiện đại cùng đội ngũ các chuyên gia, lao động được đào tạo chuyên sâu, Tokyu sẽ góp phần gia tăng giá trị cho dự án Westgate cũng như đảm bảo quyền lợi cho cư dân khi dự án chính thức đi vào hoạt động.

Ngoài hệ thống quản lý được số hóa, Tokyu triển khai vận hành dịch vụ toàn diện từ an ninh, chăm sóc khách hàng đến sửa chữa, bảo trì, PCCC… cùng quy trình cải tiến chất lượng cao theo tiêu chuẩn Nhật Bản. Các dịch vụ này được chỉ đạo và quản lý trực tiếp từ các chuyên gia Nhật Bản phối hợp các quản lý cấp cao người Việt có kinh nghiệm thực tiễn và am hiểu thị trường.

Khu phức hợp Westgate dự kiến bàn giao từ tháng 4.

“Tokyu đánh giá cao uy tín cũng như tiềm lực tài chính của An Gia tại thị trường bất động sản Việt Nam, cụ thể là TP.HCM. Ngoài năng lực triển khai dự án và sự am hiểu sản phẩm, dịch vụ, chúng tôi nhận thấy sự tương đồng của cả hai trong việc nỗ lực mang đến trải nghiệm sống tốt cho khách hàng, cư dân. Với tiêu chí chất lượng đặt lên hàng đầu, chúng tôi sẽ áp dụng những kinh nghiệm trong quản lý và vận hành tại Nhật để tạo nên môi trường sống an toàn, thoải mái, gia tăng giá trị lâu dài cho dự án Westgate”, đại diện Tokyu chia sẻ.

Tọa lạc tại trung tâm hành chính Bình Chánh, khu phức hợp Westgate không chỉ sở hữu lợi thế về tiện ích, không gian sống mà còn thừa hưởng sự sầm uất của khu vực. Hệ thống giao thông dự án kết nối hoàn thiện tới sân bay quốc tế mới Long Thành, trung tâm quận 1 và các tỉnh thành lân cận.

Ngoài ra, Westgate hấp dẫn người mua, nhất là các gia đình trẻ nhờ chính sách mua nhà “3 không”: Không vay vốn ngân hàng, không áp lực thanh toán và không chờ đợi nhận nhà do dự án đã hoàn thiện cơ bản và sẵn sàng bàn giao cho cư dân từ tháng 4.

Theo đó, khách hàng chỉ cần thanh toán tối đa 30% là có thể sở hữu ngay căn hộ đã hoàn thiện. Lấy ví dụ trên một căn 3 phòng ngủ, diện tích 85 m2 có giá bán khoảng 3,6 tỷ đồng , người mua chỉ cần thanh toán khoảng 1 tỷ đồng là có thể nhận nhà ở ngay.

Khoản tiền còn lại, chủ đầu tư hỗ trợ thanh toán sau khi nhận nhà 18 tháng cùng loạt ưu đãi tài chính hấp dẫn như chiết khấu 1-3% cho khách hàng thân thiết, miễn phí quản lý trong 2 năm cùng chính sách Happy Surprise với ưu đãi chiết khấu 2-3%...

Không gian sống hiện đại, tiện nghi tại căn hộ Westgate.

“Tiêu chí của chúng tôi hướng đến người mua ở thực nên ngay từ đầu chiến lược bán hàng đã xác định rất rõ: Sản phẩm thực - giá trị thực chứ không dùng các hình thức chiêu thị để thu hút thị trường. Đặc biệt, với đối tượng khách hàng trẻ, điều họ quan tâm nhất khi mua nhà là vấn đề tài chính. Nên việc chủ đầu tư áp dụng các chính sách hỗ trợ thanh toán thì rõ ràng người mua sẽ được lợi, giúp họ dễ dàng tiếp cận dự án Westgate”, đại diện An Gia nhấn mạnh.

Theo An Gia, trên thực tế, việc các gia đình trẻ có sẵn nguồn vốn tích lũy từ 1- 2 tỷ đồng là khá phổ biến trên thị trường. Tuy nhiên, để sở hữu một căn hộ sắp hoặc đã bàn giao đòi hỏi người mua phải chuẩn bị khoản tiền lớn hơn và thanh toán gần như toàn bộ để nhận nhà. Do đó, chính sách mua nhà “3 không” được thiết kế phù hợp với các gia đình có nguồn vốn hạn chế và mong muốn nâng cấp nơi mà không cần vốn vay từ ngân hàng, giảm áp lực thanh toán. Tuy nhiên, người mua nhà nên cân nhắc dòng vốn tích lũy để tìm kiếm dự án, sản phẩm phù hợp.

Mặt khác, trong bối cảnh lãi suất ngân hàng tăng cao, các dự án sắp bàn giao, hướng đến người mua ở thực kết hợp với mức thanh toán nhỏ giọt không chỉ hấp dẫn người mua, giảm tải gánh nặng cho khách hàng, mà còn cho thấy tiềm lực tài chính của chủ đầu tư. Đây cũng là cách các chủ đầu tư tăng tính thanh khoản cho dự án.