Tập đầu của 'Penthouse 2' được dán nhãn 19+

"Penthouse 2" bắt đầu lên sóng tối 19/2. Tập đầu tiên được dán nhãn 19+.

Ngày 17/2, SpoTV News đưa tin tập đầu tiên của Penthouse 2 lên sóng tối 19/2 xếp hạng 19+ (hạn chế người xem dưới 19 tuổi). Một đại diện trong ê-kíp sản xuất phim xác nhận thông tin.

Người này cho biết: “Chúng tôi quyết định xếp hạng tập đầu tiên là 19+ sau khi đánh giá nội bộ. Chúng tôi chưa có quyết định về xếp hạng của tập thứ 2 phát sóng vào hôm sau”.

Ở phần 1, các tập 4, 18 và 19 bị dán nhãn 19+ sau khi trải qua cuộc đánh giá nội bộ. Phần một kết thúc với cái chết của Shim Soo Ryun (Lee Ji Ah) và chiến thắng tạm nghiêng về phe phản diện.

Penthouse có sự tham gia của Lee Ji Ah, Kim So Yeon, Eugene, Um Ki Joon, Park Eun Seok và Yoon Jong Boon. Phim được thực hiện bởi đạo diễn Joo Dong Min và biên kịch Kim Soon Ok. Penthouse xoay quanh cuộc chiến bất động sản và giáo dục, khát vọng trở thành số một... của những gia đình thượng lưu.

Phim bắt đầu lên sóng trên kênh truyền hình SBS vào ngày 26/10/2020. Kết thúc mùa 1, bộ phim với 5,3 triệu người xem đã đứng ở vị trí thứ 8 trong top 50 phim truyền hình Hàn Quốc có lượt xem toàn quốc lớn nhất. Bộ phim đạt rating cao, đứng vị trí đầu trong số các chương trình phát sóng cùng khung giờ.

Penthouse duy trì vị trí quán quân 21 lần liên tiếp từ tập đầu tiên được phát sóng vào ngày 26/10/2020 đến tập cuối cùng vào ngày 5/1. Nhờ thành công của phim, dàn diễn viên chính nhận nhiều giải thưởng trong các lễ trao giải cuối năm 2020.