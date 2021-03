Tập 626 One Piece mang đến nhiều tình tiết bất ngờ

Vừa qua, “One Piece” mùa 17 vừa mở màn tập đầu tiên trên sóng livestream của ứng dụng POPS. Diễn biến gay cấn của tập 626 khiến các fan nóng lòng chờ đợi các mùa tiếp theo.

Sau thông tin 263 tập phim One Piece bản quyền được lồng tiếng của mùa 17 - Dressrosa, mùa 18 - Zou và mùa 19 - Whole cake island sẽ có mặt trên POPS, nhiều người hâm mộ bộ anime Đảo hải tặc đang nóng lòng chờ đợi.

Video - 'One Piece' phát sóng trên POPS 263 tập phim One Piece mùa 17-19 được phát sóng trên POPS hứa hẹn lôi cuốn người xem bởi nhiều tình tiết bất ngờ, gay cấn.

Tiếp nối diễn biến sau trận chiến đỉnh điểm tại Punk Hazard, băng Mũ Rơm đã cùng đồng minh Trafalgar Law bắt giữ được Caesar và chuẩn bị tiến sang hòn đảo tiếp theo - Dressadora. Tại đây, họ sẽ thực hiện kế hoạch phá hủy nhà máy Smile.

Luffy và Law đã trở thành đồng minh ở mùa Punk Hazard.

Khi đang trên đường đến Dressadora thì thuyền của họ bất ngờ bị một gã lạ mặt tự xưng là Breed đánh úp giữa đêm để bắt cóc Caesar. Liên minh lúc này buộc phải tách ra: Luffy, Law và Chopper thâm nhập tàu khổng lồ để giành lại Caesar, các thành viên còn lại ở lại bảo vệ tàu Sunny.

Trong quá trình tìm kiếm Caesar, Luffy có cơ hội được gặp lại bò biển Kungfu. Thế nhưng, Chopper lại không may bị trúng năng lực ác quỷ Peto Peto của Breed và quay ra tấn công đồng đội.

Caesar bị bắt cóc, Luffy gặp lại bò biển Kungfu là những tình tiết bất ngờ trong tập 626.

Làm cách nào để Luffy và Law vừa có thể cứu Chopper, vừa đem được Caesar về? Cuối cùng kẻ bắt cóc Caesar là ai và mục đích của hắn là gì? Và liệu tàu Sunny sẽ được an toàn trước nguy cơ bị Doflamingo tấn công hay không? Fan Đảo hải tặc đang nóng lòng chờ đợi các diễn biến tiếp theo sau tập 626. Hơn 200 tập phim One Piece mới xuyên suốt 3 mùa 17-19 sẽ giúp fan dần giải đáp những thắc mắc này.

Bên dưới livestream, nhiều người xem để lại bình luận thể hiện sự thích thú: “Chopper và bò biển Kungfu dễ thương quá, mau đánh bại Breed cứu các em ấy đi”, “Caesar nhọ quá, tưởng được cứu hóa ra tiếp tục bị bắt cóc”, “Đăng 3 mùa lên một lần cho đủ bộ One Piece đi POPS, mỗi ngày một tập xem không đã”.

Gần 1.000 tập One Piece được phát sóng trên POPS.

One Piece là bộ anime nổi tiếng xoay quanh hành trình khám phá và tìm kiếm ước mơ của băng hải tặc Mũ Rơm. Từ tháng 12/2017, One Piece được POPS mua bản quyền và phát hành gần 1.000 tập phim lồng tiếng. Bên cạnh đó, POPS còn phát hành nhiều bộ anime có bản quyền khác như Naruto, Attack On Titan, Demon Slayer...