Tạo phong trào sở hữu sách đẹp từ bộ ‘Deluxe Books’

Bộ “Deluxe Books” được biên soạn công phu, kết hợp hình ảnh mỹ thuật đẹp vừa được chuyển ngữ và có mặt tại Việt Nam.

Theo truyền thống xuất bản phương Tây, Giáng sinh là dịp các đơn vị tung ra những ấn phẩm đặc biệt, sang trọng với hình thức thẩm mỹ bắt mắt để bạn đọc có thể mua làm quà tặng. Những bản sách này thường là các tác phẩm kinh điển ở nhiều lĩnh vực.

Bắt nhịp xu hướng đó, bộ Deluxe Books (bộ sách sang trọng) do công ty xuất bản Arcturus (Anh) phát hành được Tân Việt Books mua bản quyền, liên kết Nhà xuất bản Mỹ thuật cho ra mắt bạn đọc đúng dịp Giáng sinh, chào đón năm mới 2022.

Bộ sách gồm các tác phẩm gốc của những bậc vĩ nhân trong lịch sử hoặc được các chuyên gia, học giả uy tín trên thế giới chấp bút, biên soạn.

Phiên bản tiếng Việt của Deluxe Books hiện gồm 5 cuốn (Leonardo, Michelangelo & Raphael; Napoleon - Nghệ thuật quân sự và quyền lực đích thực; Những cuốn sổ tay của Leonardo da Vinci; Abraham Lincoln - Các tác phẩm và suy ngẫm; Tinh thần Võ Sĩ Đạo) với nội dung đa dạng ở nhiều lĩnh vực.

Bộ Deluxe Books gồm 5 cuốn. Ảnh: T.T.

Tôn vinh những bậc vĩ nhân

Leonardo, Michelangelo & Raphael (tác giả Giorgio Vasari) là cuốn sách có chủ đề nghệ thuật, bàn về cuộc đời của ba danh họa thời kỳ Phục Hưng: Leonardo, Michelangelo và Raphael.

Ấn bản này được minh họa bằng một số tác phẩm vĩ đại của họ như: Mona Lisa, Bữa tối cuối cùng (Leonardo da Vinci); Bức tượng David, Các bức bích họa trên trần nhà nguyện Sistine (Michelangelo); Các tác phẩm trên trần của phòng Tông Án, Điện Tông Tòa, Bức tranh Giáo hoàng Leo X (Raphael).

Thông qua cuốn sách này, tác giả Giorgio Vasari - người được mệnh danh “sử gia nghệ thuật đầu tiên” - muốn tôn vinh lý tưởng của ba danh họa vĩ đại. Họ có triết lý sống mẫu mực, tính cách đặc trưng và để lại cho đời những bức họa bất hủ.

Cùng thuộc chủ đề nghệ thuật, cuốn Napoleon - Nghệ thuật quân sự và quyền lực đích thực tóm lược hành trình chinh phục quyền lực của Napoleon Bonaparte. Sách được viết lại dựa trên những tư liệu của bá tước Emmanuel de La Cases - thư ký riêng của Napoleon.

Có xuất phát điểm bình thường nhưng bằng sự quyết đoán, lòng quả cảm và chiến thuật điêu luyện, Napoleon đã trở thành nhà chỉ huy quân sự vĩ đại. Ông được phong thiếu tướng ở tuổi 24, đăng cơ hoàng đế Pháp khi 35 tuổi và chinh phạt hầu hết quốc gia châu Âu khi 45 tuổi.

Ấn bản này tập hợp các phương châm của Napoleon về nghệ thuật quân sự trên chiến trường và được minh họa bắt mắt, giúp bạn đọc hiểu sâu sắc hơn về trí tuệ, trực giác và tài quân sự của vị đại tướng Pháp đáng kính.

Điểm qua những nét nghệ thuật nhưng tập trung hơn vào lĩnh vực khoa học và thiết kế, Những cuốn sổ tay của Leonardo da Vinci tập hợp hơn 50 hình ảnh minh họa được chụp lại từ nhiều cuốn sổ tay và một số tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng nhất của Leonardo da Vinci như Bữa tối cuối cùng và Mona Lisa.

Các bản dịch sang tiếng Anh của Edward MacCurdy - học giả chuyên nghiên cứu về Leonardo da Vinci - làm sống lại tên tuổi của người được mệnh danh là “thiên tài thời kỳ Phục Hưng” này.

Cuốn sách khái quát hàng nghìn trang ghi chép của ông trên nhiều lĩnh vực, mang đến cho độc giả góc nhìn sâu sắc về những suy nghĩ, ý tưởng của người nghệ sĩ tài hoa này.

Bộ Deluxe Books cũng hướng đến chủ đề quân sự. Điều này được thể hiện qua cuốn Abraham Lincoln - Các tác phẩm và suy ngẫm của tác giả, TS R.B Bernstein.

Thông qua các bài diễn văn tiêu biểu, thư, tác phẩm công khai và ghi chú cá nhân do Abraham Lincoln viết, cuốn sách giúp độc giả hiểu hơn về một chính trị gia có tư duy, bậc thầy sử dụng ngôn ngữ và trên hết là một tấm gương biết vượt lên hoàn cảnh.

Ở chủ đề lịch sử, văn hóa, bộ sách sang trọng này giới thiệu tới bạn đọc cuốn Tinh thần Võ Sĩ Đạo của tác giả Inazo Nitobe. Tác phẩm đi sâu khám phá những quy tắc đạo đức của tầng lớp chiến binh tại Nhật Bản.

Cuốn Napoleon - Nghệ thuật quân sự và quyền lực đích thực. Ảnh: T.T.

Món quà đẹp cho những dịp đặc biệt

Năm cuốn trong bộ Deluxe Books đều được in bìa cứng, gia công bằng tay và ép nhũ vàng trên giấy mỹ thuật Hàn Quốc phủ bóng UV. Hộp sách có bồi thêm carton. Ruột sách được in 4 màu trên giấy Couche Matt chống lóa.

Theo bà Nguyễn Thu Trang - Giám đốc Bản quyền và Xuất bản Tân Việt Books - đây là lần đầu tiên đơn vị này thực hiện dòng sách sang trọng.

“Đó là bộ sách hay về mặt nội dung, đặc biệt về mặt hình thức nên chúng tôi quyết tâm thực hiện. Nhiều đơn vị xuất bản trong nước đã tham gia làm sách đẹp, quý hiếm. Nhưng với bộ Deluxe Books, chúng tôi vẫn in với số lượng như các bản thông thường. Nếu độc giả có nhu cầu, chúng tôi sẽ tái bản”, bà Thu Trang nói.

Thông qua bộ sách sang trọng này, đại diện Tân Việt Books muốn lan tỏa phong trào sở hữu sách đẹp. Qua đó, nâng cao hứng thú đọc cho độc giả.

Quá trình thực hiện bộ sách trải qua nhiều khó khăn khi khuôn ép nhũ cho bìa sách cần đặt ở xưởng in nước ngoài để đảm bảo kỹ thuật in giống sách gốc. Do dịch bệnh, các đội nhóm và khâu in ấn phải làm việc kéo dài hơn dự định.

“Đây không phải dòng sách hiếm. Giá sách phù hợp thị trường, giúp độc giả phổ thông đều có thể sở hữu. Đến nay, chúng tôi nhận được nhiều phản hồi tích cực từ bạn đọc. Deluxe Books ra mắt đúng dịp Giáng sinh, nhưng cũng có thể trở thành món quà cho cả Tết dương dịch và Tết Nguyên đán”, bà Thu Trang chia sẻ.

Theo đại diện Tân Việt Books, việc thực hiện dòng sách sang trọng nhưng giá thành phù hợp là một sự sáng tạo. Nó trở thành một trong những bước đi giúp giới xuất bản phục hồi trong đại dịch.