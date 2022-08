Tạo hình Timothée Chalamet trong vai sát nhân ăn thịt người

Timothée Chalamet đóng kẻ ăn thịt người vướng lưới tình, trong phim "Bones & All" của đạo diễn Luca Guadagnino.

Bones & All đánh dấu lần thứ hai Timothée Chalamet hợp tác đạo diễn Luca Guadagnino, sau phim tình cảm LGBTQ+ Call Me By Your Name (2017). Tài tử thủ vai Lee, một thanh niên đẹp trai, đồng thời cũng là kẻ ăn thịt người. Trên hành trình đẫm máu, gã gặp và phải lòng Maren (Taylor Russell), cô gái có "sở thích" tương tự. Họ quyết định thực hiện chuyến đi hàng nghìn dặm để tận hưởng tình yêu mới.

Timothée Chalamet trong phim mới.

Bones & All chuyển thể từ tiểu thuyết lãng mạn cùng tên của nhà văn Camille DeAngelis, David DeAngelis chấp bút. Trên Twitter cá nhân, Timothée Chalamet khoe tạo hình mới qua trích đoạn đầu tiên của phim. Nhân vật của anh có mái tóc đỏ đặc trưng, mặc sơ-mi hồng phanh ngực. Câu thoại: "Em không nghĩ anh là kẻ xấu à?" được nhân vật của Russell đáp: "Em chỉ biết em yêu anh".

Người xem tò mò với vai diễn mới của Chalamet và Russell. Timothée Chalamet thường thủ vai nam có nội tâm phức tạp, như trong Call Me By Your Name, Lady Bird... Gần đây, anh đa dạng vai diễn, đóng được hài và chính kịch, với Don't Look Up và Dune. Trong khi đó, khán giả chủ yếu biết Taylor Russell qua vai nữ chính trong hai phần phim kinh dị - sinh tồn Escape Room.

Taylor Russell trong cảnh diễn cặp Timothée Chalamet.

Bones & All dự kiến ra mắt ngày 23/11, là sự kết hợp hai dòng phim Luca Guadagnino tâm đắc: Tình cảm và kinh dị. Sau Call Me By Your Name, đạo diễn người Italy thực hiện phim ly kỳ Suspiria - có Dakota Johnson đóng chính.

Timothée Chalamet sinh năm 1995 tại Manhattan, New York - cái nôi của nền kịch nghệ Mỹ. Anh là diễn viên mang hai dòng máu Mỹ - Pháp. Call Me By Your Name giúp Chalamet có đề cử giải Oscar Nam chính xuất sắc, trở thành người trẻ tuổi thứ ba được Viện Hàn lâm đề cử danh hiệu này.