Tạo hình không được sử dụng trong ‘Ám ảnh kinh hoàng 2’

Hình ảnh về nhân vật phản diện trong bộ phim “The Conjuring 2” được hé lộ trên mạng xã hội.

ScreenRant đưa tin mới đây, trên mạng xã hội, đạo diễn James Wan đã tiết lộ thiết kế nguyên bản của nhân vật phản diện chính trong The Conjuring (2013). Trong tầm nhìn ban đầu của anh, trùm phản diện đứng sau vụ quỷ ám khiến vợ chồng nhà ngoại cảm Warren phải đích thân tới Anh giải quyết lại không phải Ác quỷ ma xơ (the Nun).

Năm 2013, thành công vang dội của The Conjuring tại phòng vé đã bật đèn xanh cho dự án hậu truyện The Conjuring 2 ra đời năm 2016 với James Wan tiếp tục ngồi ghế đạo diễn. Không phụ kỳ vọng của hãng phim và mong ngóng từ khán giả, The Conjuring 2 thu về 320 triệu USD từ phòng vé toàn cầu và nhiều lời ngợi khen từ khán giả.

Tranh vẽ nhân vật phản diện nguyên bản trong The Conjuring được James Wan chia sẻ. Ảnh: Instagram.

Tiếp đó, phản diện chính của The Conjuring 2 - Nun, cũng được sản xuất phim ngoại truyện. The Nun (2018) là tác phẩm có doanh thu cao nhất vũ trụ Ám ảnh kinh hoàng với hơn 365 triệu USD từ phòng vé toàn cầu.

Thành công của phim cũng giúp vũ trụ kinh dị cán mốc doanh thu 1 tỷ USD . Hiện, hậu truyện của The Nun đang được lên kế hoạch sản xuất.

Tuy nhiên, người hâm mộ nhân vật ma xơ ác quỷ có thể chưa biết nhân vật họ yêu thích không nằm trong kế hoạch ban đầu của James Wan. Ngày 22/10, vị đạo diễn đã đăng lên Instagram cá nhân chùm ảnh một con quái vật đen đúa bốn cánh đầu sừng kèm câu chuyện hậu trường sau nó.

Chia sẻ của Wan tiết lộ con quái vật trong chùm ảnh là hình dung ban đầu của vị đạo diễn về phản diện chính của The Conjuring 2 trước khi đoàn phim bàn bạc và đi đến thống nhất sẽ thay thế nó bằng ác quỷ ma xơ.

Dù thiết kế quái vật ban đầu của James Wan rùng rợn và ám ảnh, nó không thực sự hòa hợp với không khí bí ẩn, siêu nhiên của phim. Do đó, nó bị thay thế bởi ác quỷ ma xơ - nhân vật không chỉ vừa vặn với cốt truyện The Conjuring 2 mà còn hòa hợp với không khí chung của vũ trụ Ám ảnh kinh hoàng.

Mô hình con quỷ được dựng trên phim trường. Ảnh: Instagram.

Nhân vật ma xơ được truyền cảm hứng từ chi tiết có thật - lòng sùng kính của Lorraine Warren dành cho các nữ tu, và biến tấu để đưa vào cốt truyện.

Wan viết: “Nhân vật cần mang tính cá nhân hơn, thứ gì đó có thể chiếm trọn đức tin của Lorraine trước khi thử thách/phá hủy nó”. Chính mối liên hệ này đã khiến con quỷ trong phim thêm phần rùng rợn.

Với phần phim thứ ba của series, The Conjuring: The Demon Made Me Do It dự kiến ra mắt trong mùa phim hè 2021, khán giả tò mò James Wan sẽ tiếp tục đưa ác quỷ nào lên màn ảnh.

Dù không được lên phim, những hình ảnh về phản diện nguyên bản trong The Conjuring được James Wan chia sẻ đã phần nào cho thấy tầm nhìn sáng rõ của vị đạo diễn về vũ trụ điện ảnh kinh dị mình đang xây dựng. Tâm huyết ấy đã tạo nên những bộ phim hút hồn khán giả màn ảnh rộng.