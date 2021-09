Tạo hình Honey Lee trong phim mới

Ngày 10/9, đài SBS phát hành trailer mới cho bộ phim truyền hình One The Woman. Bộ phim dự kiến lên sóng vào ngày 17/9, sau khi series Penthouse kết thúc. Khán giả Hàn Quốc dành nhiều lời khen ngợi cho tạo hình mới của Honey Lee trong One The Woman.