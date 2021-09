Tạo hình của Vin Diesel trong ‘Riddick 4’

Trong bài đăng mới trên mạng xã hội, tài tử Vin Diesel tiết lộ phần phim thứ 4 từ thương hiệu "Riddick" đã được khởi động.

Looper đưa tin ngày 25/9, Vin Diesel đã đăng lên Instagram cá nhân bức ảnh chụp mình ở trần khoe hình thể cường tráng, tay cầm một món vũ khí đồ sộ ghép từ xương. Phía sau nam diễn viên là vách đá dựng đứng hắt ánh sáng đỏ.

Phần mô tả đi kèm bức ảnh tiết lộ Vin Diesel đang thử tạo hình cho phim mới. Tác phẩm đang được chuẩn bị là phần phim thứ tư của loạt Riddick. Vin Diesel viết: “Quả là một ngày làm việc tuyệt vời. Xin gửi lời cảm ơn tới ê-kíp chúng ta đều biết là ai đó… Furya có thể đã ở gần hơn bạn nghĩ”. Bài đăng của tài tử gắn kèm hashtag #Riddick.

Bức ảnh từ phần phim Riddick mới được Vin Diesel chia sẻ. Ảnh: Vindiesel.

Furya là phần phim thứ tư từ thương hiệu điện ảnh Riddick. Người hâm mộ đã phải chờ đợi trong nhiều năm để nghe thông tin mới về dự án.

Trước đây, nhà sản xuất từng tiết lộ phần phim sẽ bao gồm sự kiện Riddick trở về hành tinh mẹ. Anh đã tìm kiếm quê nhà từ phần phim trước và nhiều khả năng là một trong những cá thể cuối cùng của chủng người Furyan.

Sát cánh cùng Vin Diesel thực hiện loạt phim Riddick là David Twohy. Twohy là đạo diễn của ba phần phim đã ra mắt. Ông chấp bút cho kịch bản phần hai và ba của loạt phim cũng như đồng tác giả phần đầu tiên.

Vin Diesel từng tiết lộ với Total Film thông tin David Twohy sẽ trở lại với Riddick 4. Ông đảm nhận vai trò tác giả kịch bản, và nhiều khả năng cũng trở lại với ghế đạo diễn.

Riddick là thương hiệu phim hành động, viễn tưởng có tuổi đời trên 20 năm. Phần đầu tiên của loạt phim nhan đề Pitch Black ra mắt năm 2000. Phim theo chân Riddick (Vin Diesel), một gã tội phạm đã bị kết án đang trên đường di chuyển đến nơi giam giữ. Con tàu chở Riddick không may gặp nạn và rơi xuống một hành tinh chết chóc.

Sau Pitch Black, loạt phim ra mắt thêm hai hậu truyện The Chronicles of Riddick (2004) và Riddick (2013). Riddick của Vin Diesel cũng xuất hiện trong các trò chơi điện tử Escape from Butcher Bay và Assault in Dark Athena bên cạnh phim hoạt hình ngắn Dark Fury.