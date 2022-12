Tạo hình con sâu và những bộ đồ táo bạo của Heidi Klum

Dịp cuối năm, Heidi Klum thu hút sự chú ý với mẫu váy từ Lever Couture. Cô diện thiết kế khi xuất hiện trên thảm đỏ buổi ra mắt phim Avatar 2: The Way of Water. Bộ đồ làm từ vải tuyn, có chi tiết xẻ cao đến đùi. Cô phối thiết kế cùng giày cao gót trong suốt để tạo tổng thể hài hòa. Ảnh: Insider.