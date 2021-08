Tạo hình cổ trang của em gái quốc dân Kim Yoo Jung

Bộ phim được thực hiện bởi đạo diễn nổi tiếng Jang Tae Yoo. Ông là đạo diễn của loạt phim ăn khách như My Love From the Star, Deep Rooted Tree và Painter of the Wind. Theo đạo diễn, Red Sky là bộ phim kỳ ảo tập trung vào chuyện tình cảm nhưng có nhiều điểm tương đồng với những dự án ông thực hiện trước đó.