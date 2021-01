Trong MV mới, The Weeknd xuất hiện với gương mặt trông sưng phù, lộ rõ vết sẹo quanh tai.

Ngày 6/1, The Weeknd tiếp tục tung ra MV Save Your Tears. Nhạc phẩm trích từ album After Hours của giọng ca sinh năm 1990 mang màu sắc u tối, nhưng có chất nhạc bắt tai.

Trong MV, anh đóng vai ca sĩ hát trước những khán giả đeo mặt nạ. Khi ánh đèn sân khấu sáng lên, The Weeknd xuất hiện với gương mặt sưng phù như tiêm chất làm đầy ở má và môi. Đường sẹo quanh tai anh cũng hiện lên rõ.

Tạo hình bị ví như phẫu thuật thẩm mỹ hỏng của The Weeknd. Ảnh: Republic Records.

Theo Variety, màn hóa trang khiến The Weeknd giống như vừa trải qua phẫu thuật thẩm mỹ nhưng không thành công. Thậm chí, một số bình luận so sánh anh với các thảm họa "dao kéo" của Hollywood.

Trở lại tháng 11/2020, The Weeknd gây hoảng hốt khi đến thảm đỏ American Music Awards (AMAs) với diện mạo máu me, khuôn mặt và phần đầu bị phủ kín bởi băng trắng.

Từ lúc The Weeknd khởi động album After Hours, không có lần nào gương mặt của anh thiếu vắng những vết thương rướm máu. Anh hóa trang chân thực đến nỗi nhiều người đã nghĩ nam ca sĩ bị chấn thương thật.

The Weeknd xuất hiện với gương mặt băng bó ở American Music Awards 2020. Ảnh: Vogue.

Đối với mỗi album, chủ nhân bản hit Starboy hướng đến một hình tượng hướng nhất định. Suốt quá trình quảng bá đĩa nhạc, anh sẽ bám theo layout trang điểm đã chọn cho đến khi kết thúc album đó.

Trả lời phỏng vấn tạp chí TMRW gần đây, The Weeknd tiết lộ album tiếp theo của anh sẽ được lấy cảm hứng từ phong trào Black Lives Matter và đại dịch Covid-19.

"Chuyến lưu diễn After Hours của tôi bị hoãn lại cho đến mùa hè 2021. Do đó, tôi có nhiều thời gian để sáng tạo, tìm nguồn cảm hứng mới. Dịch bệnh, phong trào Black Lives Matter và căng thẳng của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ gây ảnh hưởng lớn tới tôi", anh nói.

The Weeknd là một trong những nghệ sĩ hoạt động năng nổ nhất năm qua. Tháng 3/2020, anh ra mắt album After Hours và được giới chuyên môn đánh giá rất cao về phần giai điệu, hình ảnh, thông điệp ý nghĩa.

Dẫu vậy, nam ca sĩ vẫn vắng mặt ở tất cả hạng mục đề cử Grammy năm nay. Điều đó khiến The Weeknd phẫn nộ. Anh đăng đàn gọi lễ trao giải này là "rác rưởi" và tuyên bố tẩy chay sự kiện.