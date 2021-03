Tạo hình bầm dập của Brad Pitt trong phim hành động mới

Tài tử Hollywood có tạo hình bầm dập trong “Bullet Train” - tác phẩm hành động xoay quanh cuộc đụng độ của một nhóm sát thủ trên chuyến tàu cao tốc định mệnh.

Ngày 3/3, Brad Pitt cùng đoàn làm phim Bullet Train thực hiện các cảnh hành động nguy hiểm tại trường quay tại Los Angeles, Mỹ. Tham gia diễn xuất cùng tài tử còn có ngôi sao trẻ Joey King.

Các tay paparazzi của Backgrid bắt được khoảnh khắc Brad Pitt trong tạo hình bầm dập, quần áo dính bụi đất và gương mặt đầy máu me nhờ hóa trang. Do phim trường có nhiều người, anh phải đeo dụng cụ chống giọt bắn sau khi hoàn thành đúp quay.

Brad Pitt bầm dập trên phim trường Bullet Train hôm 3/3. Ảnh: Backgrid.

Người hâm mộ nhận xét Brad Pitt có ngoại hình phong độ, khỏe mạnh, dù đã gần chạm ngưỡng lục tuần. Trong thời gian giãn cách xã hội vì đại dịch Covid-19, ngoài nghiên cứu kịch bản, tài tử còn thường xuyên tập gym, bơi lội tại nhà để duy trì sức bền và sự dẻo dai.

Bullet Train là dự án phim mới nhất của ngôi sao Hollywood. Bộ phim khởi quay từ tháng 11/2020, có nội dung dựa trên tiểu thuyết Maria Beetle của nhà văn Nhật Kotaro Isakat, và do đạo diễn David Leitch thực hiện.

Nội dung phim xoay quanh một nhóm sát thủ mang nhiều mục đích khác nhau và cùng xuất hiện trên chuyến tàu tốc hành định mệnh ở Nhật Bản. Brad Pitt thủ vai chính - tên sát thủ bí hiểm và mạnh mẽ có biệt danh Ladybug.

Ngoài Pitt, Bullet Train còn có sự tham gia của các diễn viên nổi tiếng như Aaron Taylor-Johnson, Sandra Bullock, Lady Gaga, Michael Shannon... Đây cũng là lần đầu tiên Bullock đóng phim chung với chồng cũ của Angelina Jolie.

Brad Pitt và Angelina Jolie hết mình với nghệ thuật sau biến cố hôn nhân. Ảnh: Leftoye.

Trong lúc Brad Pitt rục rịch trở lại nghệ thuật sau Once Upon a Time in Hollywood, Angelina Jolie cũng có phim mới sắp khởi chiếu. Hãng Warner Bros. quyết định phát hành Those Who Wish Me Dead vào ngày 14/5. Đây là tác phẩm thuộc dòng Viễn Tây đương đại và có sự tham gia của Jolie.

Theo The Daily Beast, đầu tháng 3, minh tinh Maleficent đã bán thành công món quà Brad Pitt từng tặng cô. Đó là bức tranh "Tower of the Koutoubia Mosque" (Tháp của Nhà thờ Hồi giáo Koutoubia). Đại diện Jolie từ chối bình luận lý do bán bức tranh, còn phía Pitt cũng không phản hồi về chuyện này.