'Tanorexic' - khi làn da rám nắng trở thành nỗi ám ảnh

Nỗi ám ảnh về làn da rám nắng có thể khiến nhiều người gặp các bệnh liên quan da liễu, đặc biệt là ung thư da.

Tanorexic /ˌtænəˈrɛksɪk/ (danh từ): (Tạm dịch) Người ám ảnh về làn da ngăm.

Định nghĩa:

Tanorexic được định nghĩa là người dành quá nhiều thời gian để có được làn da rám nắng. Do đó, họ có quy cơ mắc bệnh da liễu nghiêm trọng.

Khái niệm tanorexic xuất hiện từ đầu những năm 2000, là sự kết hợp giữa danh từ tan (nghĩa là da rám nắng) và danh từ anorexia - chứng chán ăn bắt nguồn từ nỗi ám ảnh về cân nặng, ngoại hình.

Những người được gọi là tanorexic tin rằng làn da của họ sẽ nhợt nhạt và kém sắc nếu họ không thường xuyên tắm nắng hoặc áp dụng các biện pháp tanning (nhuộm da) dù làn da của họ vốn đã có màu ngăm đậm hơn người khác.

Một nghiên cứu năm 2004 được đăng tải trên Journal of the American Academy of Dermatology nêu rằng tia UV trong các loại giường tắm nắng (thiết bị chuyên dụng cho những người thích nhuộm da) có thể giải phóng endorphin - một chất được cơ thể giải phóng từ não tạo ra cảm giác khỏe mạnh về thể chất.

Điều này có nghĩa là những người ám ảnh về làn da rám nắng có thể "nghiện" tắm nắng, nhuộm da.

PGS.TS Steven Feldman tại Trung tâm Y tế Baptist thuộc Đại học Wake Forest (North Carolina, Mỹ) cho biết loại endorphin có tác dụng như chất "gây nghiện" này có thể giải thích vì sao người Mỹ nhuộm da, tắm nắng bất chấp lời cảnh báo những hoạt động này có thể gây ung thư da.

Ứng dụng của tanorexic trong tiếng Anh:

- "I was definitely a tanorexic. I never thought I was dark enough", she said.

Dịch: "Tôi là người ám ảnh về làn da rám nắng. Tôi chưa bao giờ thấy làn da tôi đủ ngăm", cô ấy nói.

- Despite the now widely recognised fact that ultra-violet rays can cause dangerous and sometimes life-threatening skin cancers, the ethos of "tanned is beautiful" still prevails.

Dịch: Dù đã được xác nhận tia cực tím có thể gây bệnh ung thư da nguy hiểm, đôi khi đe dọa tính mạng, lối suy nghĩ "da ngăm mới đẹp" vẫn rất phổ biến.