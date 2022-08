Tăng trưởng ấn tượng nhờ livestream TMĐT, người bán kỳ vọng vào 8/8

Nhận định livestream sở hữu điểm chạm khách hàng tối ưu và mang đến kết quả vượt bậc cho chiến dịch 7/7, nhiều gian hàng trên Shopee tiếp tục đẩy mạnh kênh bán này dịp 8/8.

Khép lại sự kiện sale ngày đôi 7/7 trên Shopee, thương hiệu Code Deco kinh doanh sản phẩm nước hoa “made in Vietnam” phấn khởi ghi nhận lượng đơn hàng bán qua Shopee Live tăng 500% so với ngày thường. Sự tăng trưởng vượt bậc từng ngày của kênh bán tiềm năng này trở thành lý do thúc đẩy Code Deco đầu tư studio bài bản, thuê nhân sự chuyên trách mảng livestream, tạo đòn bẩy bứt phá doanh thu trong dịp 8/8 tới.

Livestream TMĐT - xuất phát điểm của doanh số trong mơ

Trong số các thương hiệu thời trang tham gia siêu sale 7/7 trên Shopee, Yody là cái tên nổi bật khi tận dụng tối đa hình thức livestream. Tính riêng ngày 7/7, nhóm phụ trách livestream của Yody thực hiện tổng cộng 11 lượt phát sóng qua Shopee Live, đóng góp 25% vào tổng doanh thu từ livestream của hãng nửa đầu tháng 7.

Việc bán được hàng trăm, thậm chí nghìn đơn hàng sau mỗi tiếng livestream không phải là điều xa lạ. Ảnh: Code Deco.

Con số thống kê của Yody còn cho thấy doanh thu đến từ livestream của thương hiệu năm nay đã tăng 5,7 lần so với đầu năm 2021. Mỗi lượt livestream trung bình của hãng rơi vào khoảng 15.000 đến 20.000 lượt xem, đều đặn mỗi ngày 3 ca với thời lượng trung bình một tiếng đồng hồ.

Dịp 7/7 vừa qua, số người xem Shopee Live của Yody chạm con số kỷ lục 53.000 người nhờ các hoạt động phụ trợ như tặng xu, voucher freeship và voucher giảm giá.

Yody - thương hiệu phủ sóng toàn quốc với 200 chi nhánh - định vị Shopee Live như kênh bán chiến lược từ đầu năm 2021.

“Lợi thế doanh số mà Shopee Live mang lại là điều có thể thấy rõ. Trong đó, Gen Z chính là nhóm tích cực tương tác trong livestream nhất để nhận Shopee xu”, chị Tô Kim Anh - trưởng nhóm livestream tại Yody - chia sẻ một thống kê thú vị.

Khác với bán hàng trên mạng xã hội phải ghi chép và kiểm tra thông tin chốt đơn liên tục trong thời gian livestream, người bán trên sàn TMĐT chỉ tập trung tư vấn, nói chuyện, giới thiệu sản phẩm cho người xem Shopee Live. Khách hàng sẽ chủ động chốt đơn để được hưởng thêm các ưu đãi từ gian hàng và sàn Shopee.

Bếp Của Mẹ Onici là một trong các shop tiêu biểu tận dụng tốt lợi thế này, kết quả nhận về gần 4.000 đơn qua Shopee Live xuyên suốt siêu sale 7/7.

Anh Nguyễn Tùng Lâm, chủ gian hàng Code Deco, kết luận: “Người mua cảm thấy tin tưởng khi có thể ‘mắt thấy tai nghe’ sản phẩm, livestream của shop có thêm người xem nhờ lượng người dùng lớn của Shopee. Cả người mua lẫn người bán đều được hưởng ưu đãi từ sàn. Đó là lợi ích nhân ba cho đôi bên”.

Shopee Live - không chỉ là những con số

Sau hàng loạt con số đã đạt được trong siêu sale 7/7, các nhà bán trên Shopee đều kỳ vọng đạt doanh số ấn tượng hơn vào dịp “8/8 Siêu sale giảm 50%”, nhất là vào thời điểm sức mua đang tăng cao dịp hè. Hiểu rõ điều này, Shopee mang đến các chương trình ưu đãi và hỗ trợ thiết thực cho nhà bán hàng đang sử dụng công cụ Shopee Live.

Mới nhất là chương trình “12h rồi! Shopee Live thôi” diễn ra mỗi ngày trên ứng dụng Shopee, mang đến loạt mã freeship tới 70.000 đồng cho đơn từ 0 đồng, cùng voucher giảm 50% để giữ chân người dùng trong các livestream.

Người dùng có thể truy cập Shopee Live trên ứng dụng Shopee vào 12h trưa hàng ngày hoặc trên máy tính để theo dõi livestream từ người bán và săn loạt ưu đãi hấp dẫn.

Bên cạnh đó, Shopee tiếp tục mang đến chuỗi livestream “Chuyện bán chuyện buôn” vào thứ sáu hàng tuần tại fanpage Bán hàng với Shopee, Shopee Live, Shopee Uni, kênh YouTube Shopee Uni Vietnam.

Đây là nơi để người bán chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm bán hàng, marketing và vận hành hiệu quả, tiếp thêm tự tin cho những nhà bán hàng mới, tăng khả năng cạnh tranh trong ngành hàng và đạt doanh thu mong muốn.

Nhằm hỗ trợ nhà bán hàng, Shopee kết hợp cùng ngân hàng KBank triển khai chương trình “Khoản vay kinh doanh” - hỗ trợ vay không tài sản thế chấp với lãi suất từ 1,25%/tháng, hạn mức vay tới 300 triệu với thời hạn thanh toán 12-36 tháng. Chi tiết có tại doitac.shopee.vn/bank-reg/#/kbank.