Tàng trữ 18 kg sản phẩm làm từ ngà voi

Kiểm tra cửa hàng của ông Phương, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương thu giữ hơn 18 kg sản phẩm làm từ ngà voi, 3 kg vảy tê tê cùng nhiều sản phẩm động vật hoang dã quý hiếm.

Ngày 24/11, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã chuyển hồ sơ cho Công an TP Thuận An để làm rõ hành vi của ông Ngô Hồng Phương (41 tuổi) về việc tàng trữ sản phẩm động vật hoang dã, quý hiếm cần ưu tiên bảo vệ.

Số sản phẩm từ ngà voi được tìm thấy trong cửa hàng của ông Phương. Ảnh: Thanh Kiều.

Ngày 12/11, Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp Công an TP Thuận An và Viện Sinh học nhiệt đới - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam kiểm tra cửa hàng của ông Phương ở khu phố Bình Phước A, phường Bình Chuẩn, TP Thuận An.

Tại đây, nhà chức trách thu giữ 18 kg sản phẩm làm từ ngà voi, 3 kg vảy tê tê, một tiêu bản đồi mồi cùng nhiều sản phẩm từ động vật hoang dã, quý hiếm khác như: răng hàm hổ, nanh hổ, da hổ, móng hổ, nanh báo, nanh gấu.

Qua trưng cầu giám định tại Viện sinh học nhiệt đới - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam xác định các sản phẩm động vật trên đều thuộc nhóm động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm cần ưu tiên bảo vệ.