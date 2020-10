Tang vật thu giữ từ Nghĩa gồm 12 gói ma túy, 6 bánh heroin, 50 viên ma túy tổng hợp.

Ngày 12/10 Công an huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, bắt giữ Nguyễn Văn Nghĩa (34 tuổi, trú huyện Nghi Lộc, Nghệ An) về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nguyễn Văn Nghĩa. Ảnh: Đức Vũ.

Tang vật thu giữ gồm 12 gói nghi ma túy đá với trọng lượng trên 13 kg, 6 bánh heroin; 50 viên ma túy tổng hợp và một số vật chứng liên quan khác.

Nghĩa khai nơi cất giấu số ma túy mà anh ta vận chuyển từ huyện Quế Phong (Nghệ An) về huyện Nghi Lộc. Khám xét nơi ở của Nghĩa, công an thu giữ tang vật trên.