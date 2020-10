Tặng trang sức dịp 20/10 cần lưu ý gì?

Những mẫu trang sức tinh tế, bắt kịp xu hướng không chỉ là món quà đơn thuần mà còn thể hiện sự thấu hiểu của người tặng.

Không phải ngẫu nhiên phụ nữ được gọi là phái đẹp. Họ tôn vinh, trân trọng cái đẹp và luôn khao khát được sở hữu chúng.

Bên cạnh những bộ cánh bắt mắt, những món trang sức như dây chuyền, nhẫn, vòng tay sẽ giúp các cô gái nổi bật, mang lại cảm giác trẻ trung, tăng thêm phần tự tin.

Phong cách phù hợp

Mỗi người phụ nữ theo đuổi gu ăn mặc khác nhau. Hiểu được phong cách của cô nàng, không chỉ giúp bạn chọn được thiết kế, chất liệu phù hợp mà còn thể hiện sự quan tâm và thấu hiểu.

Với người phụ nữ tinh tế biết cân bằng sự hài hòa giữa tính truyền thống và nét hiện đại, trang sức phù hợp nhất là thiết kế có chất liệu vàng ta cùng kiểu dáng tươi trẻ. Những cô gái cá tính tìm thấy sự tương đồng với những món đồ có thiết kế phá cách.

Dành cho các quý cô theo đuổi hình tượng quyến rũ, những viên kim cương lấp lánh hay đá màu rực rỡ là món quà tặng được yêu thích.

Trang sức gắn kim cương 8 Hearts & 8 Arrows trở thành xu hướng quà tặng ngày 20/10.

Ngân sách

Ngân sách là điều luôn cần được cân nhắc trước khi quyết định mua một mẫu trang sức. Việc giới hạn và lựa chọn thiết kế với giá cả phù hợp sẽ giúp người mua tìm thấy món quà tặng phù hợp.

Trong dịp lễ này, nhiều nhãn hàng mang tới những gợi ý quà tặng đa dạng với mức giá hấp dẫn.

Nhân ngày 20/10, DOJI mang tới bộ sưu tập trang sức vàng 24K "Cúc họa mi" với mức giá chỉ từ 3 triệu đồng. Trên chất liệu vàng 24K truyền thống, những món trang sức mang hơi thở hiện đại với những bông họa mi, e ấp dịu dàng mà đầy sức sống.

Hãy nhớ, không cần đắt tiền mới thể hiện được thành ý. Trong cuộc sống, điều khiến phụ nữ cảm động không phải giá trị vật chất, mà đến từ cảm xúc, sự chân thành từ những người mình yêu thương.

Những thiết kế trong bộ sưu tập "Cúc họa mi" có giá từ 3 triệu đồng.

Xu hướng thiết kế

Trang sức sinh ra là để tôn lên nét đẹp của người phụ nữ. Một sản phẩm tinh tế, thời thượng không chỉ là điểm nhấn của bộ trang phục, mà còn xem như bí quyết giúp người sở hữu tự tin và tỏa sáng.

Trang sức Thu - Đông 2020 vẫn ưa chuộng trang sức kinh điển nhưng không đơn điệu, trong đó kim cương luôn chiếm vị trí độc tôn về độ tinh xảo cũng như nét đẹp đẳng cấp, sang trọng.

Bộ sưu tập trang sức kim cương mới nhất của DOJI mang tên "The Wonder Things" được sáng tạo trên chất liệu kim cương siêu lý tưởng 8 Hearts & 8 Arrows tinh xảo, lấp lánh mang đến cho phái đẹp diện mạo tự tin hoàn hảo nhất trong dịp 20/10.

Lấy viên kim cương 8 Hearts & 8 Arrows làm chủ đạo, từng món trang sức của "The Wonder Things" ẩn chứa vẻ đẹp kỳ diệu với hiệu ứng 8 mũi tên và 8 trái tim đầy mạnh mẽ, thuần khiết.

Cận cảnh thiết kế trang sức gắn kim cương trong Bộ sưu tập "The Wonder Things" của DOJI.

So với các bộ sưu tập kim cương 8 Hearts & 8 Arrows trước, "The Wonder Things" mang đến nét độc đáo riêng với thông điệp ý nghĩa qua 3 kích thước siêu đẹp của viên kim cương chủ cùng mong ước tốt lành, nguyện ước viên mãn và lời cầu chúc may mắn.

Đây là lần đầu tiên, khách hàng có cơ hội sở hữu những trang sức gắn kim cương siêu lý tưởng Hearts & 8 Arrows với mức giá chỉ từ 15 triệu đồng.