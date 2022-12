Tăng tiện nghi, an toàn cho mùa Tết với ổ cắm thông minh Điện Quang

Mùa Tết năm nay, ổ cắm thông minh Điện Quang không chỉ là trợ thủ quản lý và vận hành các thiết bị điện, mà còn mang đến giải pháp hữu hiệu tạo không gian an toàn cho gia đình.

Ổ cắm thông minh Điện Quang được tích hợp tính năng điều khiển bằng điện thoại thông qua kết nối Wi-Fi, đồng thời có thể liên kết với ứng dụng Smart Life trên điện thoại với Google Home hoặc Amazon Alexa giúp người dùng điều khiển trực tiếp bằng giọng nói.

Giờ đây, người dùng dù ở bất kỳ đâu vẫn có thể theo dõi, bật/tắt các thiết bị trong nhà một cách dễ dàng, nhanh chóng và tiện lợi. Điều này còn giúp tiết kiệm điện năng hiệu quả, giảm hóa đơn tiền điện hàng tháng cho gia đình.

Dễ dàng kết nối, sử dụng

Chị Trần Xuân Như (quận Bình Tân, TP.HCM) chia sẻ: “Trước đây, mỗi lần ra khỏi nhà hay đi đâu chơi xa nhiều ngày là tôi bất an với các thiết bị điện trong nhà, sợ rằng mình quên rút phích cắm hay chưa tắt thiết bị, dễ dẫn đến chập cháy... Nhưng từ khi sử dụng các loại ổ cắm, phích cắm thông minh, tôi cảm thấy an tâm hơn”.

Dễ dàng kết nối và sử dụng ổ cắm thông minh bằng điện thoại.

Bên cạnh đó, ổ cắm thông minh Điện Quang có chức năng kết nối các thiết bị tự động hóa trên nền tảng nhà thông minh. Ổ cắm thông minh linh động liên kết với các thiết bị thông minh đơn lẻ khác, tạo nên mạng lưới kết nối toàn diện cho tổng thể ngôi nhà. Từ đó, người dùng có thể tạo ra các kịch bản vận hành thiết bị điện trong nhà theo nhu cầu và thói quen sinh hoạt cá nhân.

Ổ cắm hẹn giờ Điện Quang.

Đối với một số thiết bị điện, điện tử cần sạc pin mỗi ngày như điện thoại, laptop, máy tính bảng, ổ cắm thông minh Điện Quang với tính năng hẹn giờ tự động có thể giúp người dùng chủ động cài đặt thời gian sạc, tự động ngắt điện khi pin đầy, tránh gây nóng pin dẫn đến nổ pin trên một số thiết bị di động, từ đó hạn chế chai pin và tăng tuổi thọ cho thiết bị.

Trợ thủ cho không gian sống an toàn

Ngày nay, trước tình trạng tai nạn điện do thiết bị gây ra ngày càng gia tăng, người tiêu dùng dần có xu hướng lựa chọn sản phẩm có tính an toàn cao. An toàn đã trở thành một trong những yếu tố mà Điện Quang tập trung nghiên cứu khi phát triển sản phẩm ổ cắm thông minh, không chỉ đảm bảo an toàn cho người trực tiếp sử dụng, mà còn cho cả những người thân trong gia đình.

Một hộ dân thường sử dụng nhiều thiết bị điện, rất ít người chú ý theo dõi tình trạng hoạt động của các sản phẩm sử dụng lâu hoặc đã cũ - nguồn cơn gây rò rỉ điện. Ổ cắm thông minh Điện Quang có khả năng hỗ trợ ngắt điện kịp thời các thiết bị này khi gặp sự cố hay hỏa hoạn.

Bên cạnh đó, ổ cắm thông minh sử dụng nhựa chịu nhiệt, chống cháy theo tiêu chuẩn quốc tế. Linh kiện có độ bền cao giúp hạn chế tình trạng chập điện, cháy nổ cùng thiết kế nắp che an toàn, hạn chế rò rỉ điện, đảm bảo an toàn cho cả người lớn và trẻ em.

Theo dõi và bật tắt thiết bị nhanh chóng để tiết kiệm điện, đảm bảo an toàn.

Trẻ em là một trong những đối tượng cần đặc biệt chú ý trong việc sử dụng điện và thiết bị điện. Bên cạnh việc ngắt điện các thiết bị ở vị trí có khả năng gây nguy hiểm như phòng tắm, bếp, cha mẹ cũng có thể bảo vệ sức khỏe của con bằng cách theo dõi hoạt động quạt máy hay máy lạnh trong nhà.

Bên cạnh đó, ổ cắm thông minh còn giúp phụ huynh kiểm tra, quản lý và điều khiển hoạt động sử dụng TV, máy tính, máy chơi game... của trẻ nhỏ.

Chị Nguyễn Cao Xuân Ngọc (quận 3, TP.HCM) chia sẻ: “Nhà tôi có trẻ con, mỗi khi đi làm tôi thường lo con xem máy tính quá nhiều hại mắt và quên làm bài tập. Từ ngày dùng ổ cắm thông minh, tôi có thể theo dõi và quản lý thời gian sử dụng của con, tôi rất hài lòng. Mẹ tôi đã lớn tuổi, mỗi khi bà nấu cơm hay quên tắt bếp điện, trước đây tôi rất lo lắng nhưng giờ tôi có thể kiểm tra và nhanh chóng tắt đi ngay tại cơ quan. Nói chung, ổ cắm này có nhiều tiện lợi, giúp tiết kiệm không ít lại bền, quan trọng là bản thân thấy an tâm dù có đi đâu”.