Tăng thời gian cách ly để phá vỡ chuỗi lây truyền của nCoV

Singapore, Hong Kong ban hành quy định kéo dài thời gian cách ly tập trung người nhập cảnh từ một số nơi. Con số 21 ngày cũng được Ấn Độ lấy làm thời gian phong tỏa toàn quốc.

Chiều tối 5/5, Bộ Y tế ban hành quy định mới về cách ly tập trung cho người nhập cảnh vào Việt Nam. Thời gian cách ly tập trung được điều chỉnh từ ít nhất 14 ngày lên ít nhất 21 ngày liên tục kể từ ngày vào khu cách ly hoặc tiếp xúc lần cuối với người nhiễm SARS-CoV-2. Những người này được lấy mẫu xét nghiệm ít nhất 3 lần vào ngày đầu, ngày thứ 14 và 20 trong thời gian cách ly tập trung.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết: “Để đảm bảo an toàn cho cộng đồng tránh được sự lây nhiễm SARS-CoV-2 từ những người có tiếp xúc gần các ca bệnh, sau khi tham khảo ý kiến của các chuyên gia về dịch tễ học và virus học, Bộ Y tế quyết định sẽ kéo dài thời gian cách ly tập trung đối với những người có tiếp xúc gần các ca bệnh dương tính và trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam”.

Việt Nam không phải quốc gia duy nhất kéo dài thời gian cách ly tập trung cho người nhập cảnh từ 14 lên 21. Mốc 21 ngày cũng được Ấn Độ lựa chọn là thời gian phong tỏa toàn quốc từ nửa đêm 25/3 khi dịch Covid-19 bùng phát. Con số 14 hay 21 đều được đưa ra dựa trên chu trình lây nhiễm, đặc tính của virus SARS-CoV-2.

Người cách ly tại nhà phải được lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ 7 sau khi hoàn thành cách ly tập trung. Ảnh minh họa: Chí Hùng.

Tăng thời gian cách ly tập trung vì số ca mắc Covid-19 tăng vọt và biến chủng mới

Việt Nam đang phải đối mặt 2 mối lo bùng phát dịch Covid-19 cùng lúc. Thứ nhất là từ những ca nhập cảnh. Nguồn lây nhiễm trung gian chính là các khách sạn, khu vực cách ly tập trung.

Nếu không đảm bảo nguyên tắc phòng dịch, đây sẽ là nơi chuyển tiếp trung gian khiến virus từ người nhập cảnh xâm nhập ra cộng đồng. Và chúng ta đang chứng kiến điều này trong các ca mắc Covid-19 mà nguồn lây là chuyên gia Trung Quốc, chuyên gia Ấn Độ, cùng cách ly tập trung tại khách sạn Như Nhuyệt 2, Yên Bái.

Đến nay, 3 trường hợp được ghi nhận sau khi kết thúc cách ly tập trung. Nghĩa là họ hoàn thành 14 ngày cách ly, xét nghiệm 2-3 lần âm tính. Tuy nhiên, khi trở về nơi cư trú, những người này lại có kết quả xét nghiệm dương tính.

Thứ hai là ca mắc Covid-19 không rõ nguồn lây trong cộng đồng. Trên thực tế, việc mất dấu F0 đã từng xảy ra từ đợt bùng phát tại Hải Dương hồi năm 2020.

Bên cạnh đó, các ca mắc Covid-19 ghi nhận gần đây nhiễm biến chủng kép từ Ấn Độ và biến chủng dễ lây lan từ Anh. Điều này càng khiến tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam thêm phức tạp. Bài toán khó lúc này là quản lý người khỏi bệnh, hết thời gian cách ly để đảm bảo virus không lọt ra ngoài cộng đồng.

Việc tăng thời gian cách ly tập trung là một trong những biện pháp giảm rủi ro trong lúc này.

Nhân viên y tế ở Singapore đưa nhóm người nhập cảnh về cơ sở điều trị, cách ly tập trung tại ký túc xá Westlite Woodlands, sau khi họ có kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV. Ảnh: Reuters.

Vài ngày trước, Singapore cũng ban hành quyết định cách ly tập trung đủ 21 ngày với hầu hết khách du lịch đến, tái áp dụng biện pháp phòng dịch chặt chẽ hơn như giãn cách xã hội, đóng cửa phòng gym.

Quy định cách ly tập trung đủ 21 ngày áp dụng cho hầu hết hành khách nhập cảnh từ ngày 29/4, ngoại trừ người từ châu Úc, Brunei, Trung Quốc, New Zealand, Đài Loan, Hong Kong, Macau (Trung Quốc).

Theo SCMP, hành khách đến từ Ấn Độ, Anh, Nam Phi, Bangladesh, Pakistan, Nepal và Sri Lanka, nằm trong nhóm nguy cơ cao. Ngoài ra, người nhập cảnh từ Cộng hòa Fiji, Việt Nam sẽ cách ly tập trung đủ 14 ngày, 7 ngày sau cách ly tại nhà.

Quốc đảo cũng đang phải vật lộn với sự lây lan nhanh của biến chủng kép từ Ấn Độ với 10 người nhiễm chủng B.1.617.2. Theo số liệu từ giới chức y tế Singapore, 8 người nhiễm biến chủng B.1.3.51 từ Nam Phi, 8 ca nhiễm biến chủng B.1.1.7, B.1.252 từ Anh. Ba bệnh nhân khác nhiễm biến chủng P1 tại Brazil.

Theo Reuters, cuối năm 2020, Hong Kong cũng ban hành quy định tăng thời gian cách ly tập trung từ 14 lên 21 ngày, áp dụng cho tất cả hành khách nhập cảnh từ bên ngoài Trung Quốc. Quyết định này đưa ra sau khi Hong Kong chứng kiến sự gia tăng ca nhiễm biến chủng P1 từ Nam Phi.

Một phụ nữ đeo khẩu trang xếp hành lý tại sân bay quốc tế Hong Kong, Trung Quốc, ngày 20/10/2020. Ảnh: Reuters.

Giới chức trách Hong Kong cũng cấm nhập cảnh với hành khách từ Nam Phi, Anh và người từng đến Nam Phi trong vòng 21 ngày. Để nhập cảnh vào Hong Kong, những hành khách không thuộc diện bị cấm phải cách ly tập trung đủ 21 ngày ở các khách sạn do giới chức y tế nơi này chỉ định.

“Chúng tôi đưa ra quyết định này do nhận thấy sự thay đổi mạnh mẽ của dịch Covid-19 trên toàn cầu, biến chủng nCoV mới ngày càng được tìm thấy ở nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ. Chúng tôi phải đưa các biện pháp quyết liệt ngay lập tức để đảm bảo không để lọt bất kỳ trường hợp nào đặc biệt, ủ bệnh dài hơn 14 ngày", một phát ngôn viên từ giới chức Hong Kong trả lời phỏng vấn của Reuters.

Tương tự Hong Kong, Singapore, theo IAG, từ ngày 21/12/2020, cơ quan y tế Macau (Trung Quốc) yêu cầu người đến từ Hong Kong và bất kỳ nơi nào bên ngoài Đài Loan, Trung Quốc, đều phải cách ly tập trung đủ 21 ngày thay vì 14 ngày như trước đó dù nơi này không ghi nhận thêm ca mắc Covid-19 mới từ 26/6/2020. Nguyên nhân của quy định mới là ứng phó trước mối nguy từ biến chủng virus mới B.1.1.7.

"21 ngày là thời gian an toàn"

Hồi tháng 3, giới chức Ấn Độ ban hành khẩn cấp lệnh phong tỏa toàn đất nước vì số ca mắc Covid-19 tăng vọt. Đây là lần đầu tiên và cũng là duy nhất quốc gia này phong tỏa với quy mô toàn quốc. Thời gian phong tỏa là 21 ngày kể từ 25/3.

Trên thực tế, cách ly 21 ngày đã được thảo luận trong bối cảnh Ebola bùng phát trên thế giới cách đây vài năm và tính toán dựa trên thời gian ước tính virus ủ bệnh trên người. Thời gian 21 ngày được đưa ra từ các phân tích về dữ liệu bùng phát dịch bệnh trong quá khứ và hiện tại.

Tờ The Hindu dẫn lời ông K. Kolandasamy, Giám đốc Y tế của bang Tamil Nadu, Ấn Độ: "Về mặt dịch tễ học, virus SARS-CoV-2 có thời gian ủ bệnh (từ khi virus xâm nhập cơ thể đến lúc bắt đầu triệu chứng) là 14 ngày. Đây là lý do vì sao ban đầu có mốc này. Việc chúng ta phong tỏa, giãn cách, cách ly tập trung trong 21 ngày là để phần virus còn sót lại bị tiêu diệt hoàn toàn. Ba tuần là thời gian để chắc chắn bạn an toàn".

Trong báo cáo đăng trên tạp chí Annals of Internal Medicine vào tháng 3/2020, nhóm chuyên gia tại Đại học Massachusetts Amherst, Mỹ, có nêu: "Tính toán thời gian ủ bệnh trung bình của nCoV là 5 ngày. Hơn 97,5% bệnh nhân có triệu chứng trong vòng 11,5 ngày kể từ khi nhiễm virus". Vì thế, con số 14 ngày được đưa ra nhằm khẳng định một người có còn nhiễm virus hay không.

Tuy nhiên, biến chủng của virus xuất hiện ngày càng nhiều với những đặc tính dễ lây lan hơn. Điển hình là biến chủng B.1.1.7 từ Anh, vòng lây nhiễm của nó chỉ mất 3 ngày. Trong khi đó, những chủng cũ mất 5-6 ngày.

Nhân viên mặc đồ bảo hộ giám sát tại lối vào văn phòng Ngân hàng HSBC Hong Kong khi nơi này buộc phải đóng cửa vì dịch Covid-19. Ảnh: AFP.

Theo giới chức y tế Singapore, “tăng thời gian cách ly tập trung và tái thiết lập các biện pháp giãn cách xã hội nhằm phá vỡ chuỗi lây truyền của virus” trước tình hình số ca mắc Covid-19 đang tăng lên nhanh chóng ở thành phố.

Trên thế giới và tại Việt Nam, cơ quan y tế cũng đã ghi nhận nhiều trường hợp có thời gian ủ bệnh dài hơn 14 ngày, tái dương tính. Thậm chí, một số ca ủ bệnh lên tới 21 ngày. Do đó, việc tăng thời gian cách ly nhằm giảm thiểu rủi ro lọt virus ra ngoài cộng đồng.

Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), khi tất cả người nhiễm nCoV được vây lại và cách ly trong vòng 21 ngày, ngành y tế có thể kiểm soát được tình hình, không để virus lây lan âm thầm trong cộng đồng.

"Dù SARS-CoV-2 có biến chủng như thế nào đi nữa thì chúng vẫn là virus hô hấp và không bao giờ lọt qua được lớp chắn của khẩu trang. Trong thời gian thực hiện cách ly, người dân phải luôn luôn mang khẩu trang và rửa tay sát khuẩn. Nhất là khi virus có tốc độ lây lan đến 70%, người cách ly cần tuân thủ nghiêm ngặt quy định giãn cách, phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm chéo trong khu cách ly", bác sĩ Trương Hữu Khanh nhấn mạnh.