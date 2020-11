Tăng sức hút cho du lịch qua cuộc thi sắc đẹp

Qua cuộc thi sắc đẹp về du lịch, Việt Nam có cơ hội quảng bá cảnh quan thiên nhiên, thu hút đầu tư và phát triển bền vững.

Từ Bắc - Trung - Nam, Việt Nam có nhiều cảnh quan ngoạn mục với các cung đường ấn tượng, núi đá, hang động hùng vĩ, “tứ đại đỉnh đèo” nguyên sơ, thảm thực vật đa dạng, cùng với hệ thống sông ngòi uốn lượn, tạo nên bức tranh tuyệt đẹp và nên thơ.

Tiềm năng phát triển của du lịch Việt Nam

Du lịch Việt Nam dự kiến được hồi phục sau thời gian chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Theo báo cáo năng lực cạnh tranh du lịch năm 2019 của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF), Việt Nam xếp hạng 63/140 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng 12 bậc so với năm 2015 (75/141).

Bên cạnh đó, trên toàn khu vực Đông Nam Á, Việt Nam (hạng 63) xếp hạng 5, sau Singapore (17), Malaysia (29), Thái Lan (31), Indonesia (40). Tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Việt Nam đang giữ vị trí 13/22 trên bảng xếp hạng. Hơn thế nữa, du lịch Việt Nam được các tổ chức quốc tế tên tuổi vinh danh, trao tặng nhiều giải thưởng mang tính toàn cầu.

Năm 2019, Việt Nam nhận giải thưởng Điểm đến hàng đầu châu Á - còn có tên khác là “Oscar của ngành du lịch thế giới” của World Travel Awards (WTA). Bên cạnh đó, WTA cũng vinh danh Việt Nam là Điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á 2019 và Điểm đến ẩm thực hàng đầu châu Á 2019.

Tại lễ trao giải thưởng Du lịch thế giới WTA lần thứ 26 diễn ra tại Oman, Việt Nam vinh dự chiến thắng hạng mục Điểm đến di sản hàng đầu thế giới 2019. Ngoài ra, Việt Nam được World Golf Awards trao tặng giải thưởng Điểm đến Golf tốt nhất châu Á 2019.

Ghi dấu quá trình nâng tầm, vị thế du lịch Việt Nam trong cộng đồng quốc tế, hàng loạt giải thưởng quốc tế được trao tặng cho các điểm đến, địa phương, doanh nghiệp lữ hành, khu nghỉ dưỡng và hãng hàng không của Việt Nam. Đây là phần thưởng xứng đáng dành cho những nỗ lực không ngừng của các đơn vị trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm và chất lượng phục vụ khách du lịch.

Giai đoạn khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài tác động vào ngành du lịch và nền kinh tế Việt Nam. Với sự nỗ lực chống dịch bệnh của cả nước, du lịch nội địa đã có bước đột phá đáng kể trong năm nay.

Tạo sức hút qua cuộc thi sắc đẹp về du lịch

Nhờ tiềm năng phát triển du lịch, các cuộc thi sắc đẹp được tổ chức tại nhiều quốc gia trên toàn cầu trong nhiều thời điểm khác nhau. Mỗi cuộc thi là vòng tranh tài sắc đẹp của những gương mặt được tiến cử, đại diện cho văn hóa, con người và hình ảnh đất nước trên bản đồ sắc đẹp thế giới. Mục tiêu quan trọng của các sự kiện này là truyền thông và quảng bá du lịch, nhằm phát huy giao lưu và hội nhập quốc tế, thúc đẩy sự phát triển kinh tế cho mỗi quốc gia và khu vực.

Vào thời điểm đầu năm 2020, dịch bệnh bùng phát làm suy giảm hoạt động di chuyển, người dân hạn chế đi lại, ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch. Do đó, nhiều cuộc thi sắc đẹp có quy mô lớn được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Việt Nam hiện nay có thể là một trong những quốc gia đặc biệt nhất thế giới, do vẫn có không gian an toàn và cuộc sống thoải mái cho người dân trong nước. Do đó, cuộc thi sắc đẹp dành cho du lịch như Miss Tourism Vietnam 2020 là lời khẳng định Việt Nam xứng đáng trở thành điểm đến an toàn và thân thiện.

Vòng sơ tuyển phía Nam cuộc thi Miss Tourism Vietnam 2020 diễn ra tại Vườn treo trong Khách sạn Rex Saigon.

Bên cạnh các cuộc thi sắc đẹp diễn ra tại Nha Trang, Đà Nẵng và Phú Quốc, cuộc thi Miss Tourism Vietnam 2020 lần thứ 2 chọn tỉnh Đắk Nông thực hiện vòng bán kết và chung kết (từ ngày 18/11 đến 28/11) do Công ty Truyền thông Quảng cáo Tấm và Cám tổ chức.

Trong đầu năm nay, thành phố Gia Nghĩa thuộc Đắk Nông được thành lập và định hướng trở thành đô thị trung tâm, phát triển toàn diện cả công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch của cả khu vực nam Tây Nguyên.

Công viên địa chất toàn cầu Đắk Nông được UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu. Đắk Nông lưu giữ và bảo tồn các địa điểm du lịch nguyên sơ như vườn quốc gia Tà Đùng, thác Lưu Ly, thác Trinh Nữ, khu bảo tồn thiên nhiên Nâm Nung, cụm thác Dray Sáp - Gia Long, hệ thống hang động núi lửa Krông Nô và 3 cung đường trekking của công viên địa chất Tà Đùng.

Vòng sơ tuyển phía Bắc cuộc thi Miss Tourism Vietnam 2020 diễn ra trong không gian xanh và trong lành của công viên nhỏ Hà Nội.

Chủ đề “Thanh âm Trái Đất - Sound of the Earth” tôn vinh di sản văn hóa và gìn giữ màu xanh tươi đẹp của thiên nhiên. Cuộc thi được truyền cảm hứng dựa trên thông điệp "Xứ sở của những âm điệu" của công viên địa chất Đắk Nông, là một phần trong không gian văn hóa cồng chiêng và được UNESCO công nhận di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Với xu hướng du lịch và khám phá văn hóa hướng đến thiên nhiên đang được ủng hộ mạnh mẽ, mục tiêu của cuộc thi là tăng sức hút đầu tư, xây dựng hạ tầng đồng bộ, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và phát triển du lịch bền vững.

Hiện nay, cuộc thi Miss Tourism Vietnam 2020 vừa diễn ra vòng sơ tuyển phía Nam (16/10) và sơ tuyển phía Bắc (23/10). Cả 2 vòng sơ tuyển đều được tổ chức tại các địa điểm trung tâm của khu vực Nam và Bắc, với không gian phù hợp mục đích quảng bá du lịch Việt Nam đến bạn bè quốc tế.